بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي العاملين بمحافظة بورسعيد

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير ورفع الكفاءة الشاملة لنادي العاملين بمحافظة بورسعيد والأحياء، بما يضمن توفير بيئة حضارية وترفيهية تليق بالعاملين وأسرهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالاهتمام بالعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تطوير شامل للنادي وتوفير بيئة ترفيهية واجتماعية لائقة للعاملين وأسرهم

ويشمل مشروع التطوير رفع كفاءة المباني والمرافق والخدمات داخل النادي، وتطوير المناطق المفتوحة، وتحسين مستوى التجهيزات، بما يواكب احتياجات العاملين ويوفر لهم متنفسًا اجتماعيًا وترفيهيًا يليق بهم، في إطار رؤية المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير نادي العاملين يأتي انطلاقًا من اهتمام المحافظة بالعنصر البشري، باعتباره أساس نجاح منظومة العمل، مشددًا على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة القصوى للعاملين وأسرهم، ويوفر لهم مكانًا لائقًا يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحسن بيئة العمل.