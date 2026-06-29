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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يهنئ "سلمى سلطان" التاسع على الجمهورية بالدبلوم الفني للصم

تعليم بورسعيد يهنئ "سلمى سلطان" التاسع على الجمهورية بنتيجة الدبلوم الفني للصم
تعليم بورسعيد يهنئ "سلمى سلطان" التاسع على الجمهورية بنتيجة الدبلوم الفني للصم
محمد الغزاوى

قدم محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، خالص التهنئة وأصدق عبارات الفخر والاعتزاز للطالبة "سلمى محمد محمود محمد سلطان"، المقيدة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، لحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

تعليم بورسعيد يهنئ "سلمى سلطان" التاسع على الجمهورية بنتيجة الدبلوم الفني للصم

وأكد محمود بدوي، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام غير المسبوق والرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لطلاب التربية الخاصة وذوي الهمم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تمكينهم، وصقل قدراتهم، وتوفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة تمكنهم من تحقيق التميز والإبداع في مختلف المجالات.

وأضاف مدير المديرية ، أن تفوق الطالبة "سلمى سلطان" يمثل نموذجًا مضيئًا للإرادة والعزيمة، ورسالة تؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم يمتلكون الطاقات والقدرات مما يجعلهم شركاء حقيقيين في صناعة الإنجاز، وأن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة عمل متكاملة تؤمن بأن التميز لا يعرف عائقًا، وأن الاستثمار الحقيقي في العقول.

وخص مدير المديرية بالتهنئة ، إدارة التربية الخاصة بقيادة عبير حسني، تقديرًا لما تبذله من جهود مخلصة في رعاية الطلاب وتنمية قدراتهم، موجهًا التهنئة كذلك إلى إدارة الزهور التعليمية، وإدارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وجميع المعلمين والمشرفين، الذين كان لهم دورا بارزا في تحقيق هذا الإنجاز المشرف الذي رفع اسم تعليم بورسعيد عاليا بين محافظات الجمهورية.

وأشار  إلى أن تعليم بورسعيد سيظل حريصًا على دعم ورعاية جميع أبنائه المتميزين، وفي مقدمتهم طلاب التربية الخاصة، إيمانًا بأن التفوق ثمرة العمل الجاد والتخطيط السليم، وأن ما تحققه المحافظة من إنجازات متتالية هو نتاج منظومة تعليمية تعمل بروح الفريق الواحد، واضعةً نصب أعينها التميز والريادة في مختلف المحافل.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم التعليم الفني

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