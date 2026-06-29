أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد سيدة وطفلتيها من داخل وحدة سكنية اندلع بها حريق في منطقة الحي الإماراتي

وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الشقة أو الوحدات السكنية المجاورة، دون وقوع أي إصابات.

تلقت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية، وعلى الفور دفعت بـ3 سيارات إطفاء حديثة إلى موقع البلاغ، حيث وصلت خلال دقائق، وتبين أن النيران اشتعلت داخل غرفة نوم، فيما كانت سيدة وطفلتاها محتجزات داخل الشقة وغير قادرات على الخروج مع اقتراب ألسنة اللهب منهن.

اقتحم رجال الحماية المدنية الوحدة السكنية، وتمكنوا من إخراج السيدة وطفلتيها سالمين، ثم باشروا أعمال الإطفاء حتى نجحوا في السيطرة الكاملة على الحريق قبل امتداده، وأجروا عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال أو تصاعد الأدخنة بما قد يؤثر على سلامة المواطنين.



إنقاذ أم وطفلتيها من النيران.. السيطرة على حريق شقة بالحي الإماراتي في بورسعيد

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات، فيما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وشُكل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.