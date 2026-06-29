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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي

بحثين من مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد
بحثين من مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الهيئة في مجال البحث العلمي والتميز الطبي، من خلال نشر بحثين علميين صادرين عن مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذلك ضمن فعاليات أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي والمناظير، والمنعقد بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وأساتذة الجهاز الهضمي والمناظير والجراحات المتخصصة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن قبول ونشر البحثين بالمؤتمر الدولي يمثل شهادة جديدة على مستوى التطور الطبي والعلمي داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ويعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على تقديم خدمات صحية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأوضح أن البحث الأول تناول نتائج ما يقرب من 1000 حالة لمناظير القنوات المرارية، ويعد من أكبر الأبحاث التي تم إجراؤها في مصر من مركز طبي واحد في هذا المجال، حيث حقق نسبة نجاح بلغت 98.6%، متجاوزًا المعدلات العالمية، مع تسجيل نسب مضاعفات أقل بكثير من المعدلات العالمية المرتبطة بهذا النوع من الإجراءات، بما يؤكد توافر الخبرة والكفاءة لدى الكوادر الطبية داخل مستشفيات الهيئة.

 بحثين من مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد

 إحدى حالات أورام المستقيم الخبيثة المتقدمة

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن البحث الثاني تناول إحدى حالات أورام المستقيم الخبيثة المتقدمة التي وصلت إلى الطبقة العضلية من المستقيم، حيث تم علاج الحالة باستخدام نهج متكامل بدأ بالعلاج الكيماوي المبدئي، ثم استخدام تقنيات المناظير المتقدمة لتشفيه واستئصال الورم دون تدخل جراحي، مع تحقيق حدود أمان كاملة لاستئصال الورم.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن نجاح هذه الحالة يعكس أهمية التكامل بين تخصصات الجهاز الهضمي والمناظير وجراحة الأورام وعلاج الأورام، بما يسهم في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى، وتقليل المضاعفات، ورفع فرص الشفاء وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

  دعم البحث العلمي والابتكار الطبي 
 

وأكد أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على دعم البحث العلمي والابتكار الطبي كأحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، والعمل على تحويل الخبرات السريرية المتراكمة داخل منشآت الهيئة إلى أبحاث ومخرجات علمية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة مصر في المحافل الطبية الدولية.

 بحثين من مستشفيات الهيئة بمحافظة بورسعيد

وأضاف أن نشر الأبحاث العلمية في كبرى المؤتمرات العالمية يؤكد نجاح الاستثمار في الكوادر الطبية والبنية المؤسسية للهيئة، ويعكس بناء منظومة صحية حديثة لا تقتصر على تقديم الخدمة العلاجية فقط، وإنما تعتمد على المعرفة والتطوير المستمر وتطبيق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية البحث العلمي التميز الطبي مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي الولايات المتحدة الأمريكية الجهاز الهضمي التأمين الصحي الشامل

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