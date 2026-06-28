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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"الرعاية الصحية": نجاح أول تدخل بتقنية "كي العصب الكلوي" لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية بجنوب سيناء

الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي
الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي
أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء في إجراء أول تدخل علاجي بتقنية "كي العصب الكلوي - Renal Denervation" داخل مستشفيات الهيئة وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لعلاج مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية، وذلك في إنجاز طبي جديد يعكس نجاح جهود الهيئة في توطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآتها الصحية.

وأكد رئيس الهيئة المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، في بيان اليوم الأحد، أن هذا النجاح يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار توطين العلاجات التداخلية الدقيقة داخل مستشفيات الهيئة، ويؤكد قدرة المنظومة على تقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال "إن إدخال تقنية (كي العصب الكلوي) إلى مستشفيات الهيئة يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتوفير أحدث الممارسات الطبية داخل محافظات التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن حصول المواطنين على خدمات علاجية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال خارج محافظاتهم لتلقي العلاج".

وأضاف "أن الحالة كانت لمريض يعاني من ارتفاع شديد ومزمن في ضغط الدم المقاوم للعلاج الدوائي، حيث وصلت قراءات ضغط الدم إلى 200/120 رغم تلقيه علاجًا مكثفًا يتضمن ستة أنواع مختلفة من أدوية خفض ضغط الدم بأقصى الجرعات العلاجية، دون تحقيق الاستجابة المطلوبة، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على عضلة القلب وتراجع وظائف الكلى، وارتفاع احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة".

وأوضح أن الفريق الطبي، عقب تقييم الحالة ومناقشتها وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، قرر إجراء التدخل باستخدام تقنية "كي العصب الكلوي" عبر القسطرة التداخلية، وهي إحدى التقنيات الحديثة لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم المقاوم، حيث تعتمد على استخدام موجات التردد الحراري لتعطيل النشاط الزائد للأعصاب المحيطة بالشريان الكلوي، بما يسهم في خفض ضغط الدم تدريجيًا وتقليل المضاعفات وتحسين الحالة الصحية للمريض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الإجراء تم بالكامل من خلال قسطرة تداخلية دقيقة عبر شريان الفخذ، دون الحاجة إلى تدخل جراحي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا النوع من التدخلات العلاجية الدقيقة في القطاع الخاص تصل إلى مليون جنيه، بينما تحمل المنتفع فقط قيمة 482 جنيهًا كنسبة مساهمة مقررة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يعكس نجاح المنظومة في إتاحة أحدث الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنين دون أعباء مالية.

ولفت إلى أن مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء يواصل ترسيخ مكانته كمركز طبي متقدم قادر على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتقديم خدمات تخصصية دقيقة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية؛ بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في تحقيق العدالة الصحية وإتاحة الخدمات الطبية المتطورة لجميع المواطنين.

وأشاد رئيس الهيئة بالأداء المتميز للفريق الطبي الذي شارك في إجراء هذا التدخل، مؤكدًا أن هذه النجاحات النوعية تأتي نتيجة تكامل الخبرات الطبية والتجهيزات الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد داخل منشآت الهيئة.

وقد أُجري التدخل الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور طارق رشيد خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، وبحضور الأستاذ الدكتور حازم إسماعيل الجندي، والدكتور أحمد حتاته، والدكتور أيمن حازم خميس، والدكتور هاني عبدالمالك عليان، وتحت إشراف وتحضير الأستاذ الدكتور محمود الحسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، والدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى، طبيب مقيم، وبمشاركة أطباء القلب، الدكتور مالك السيد علي، والدكتور أحمد هشام عبدالخالق.

كما شارك أطباء القسم، الدكتور مارك أشرف أندريا، والدكتور قطامش عادل قطامش، والدكتورة، آية ناصر أحمد، والدكتورة نهال عبدالسلام عتاقي، وفريق التخدير برئاسة الدكتور محمد ممدوح الحيني رئيس قسم التخدير، والدكتورة ندى أمين النشار أخصائي التخدير، إلى جانب نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية بمجمع الفيروز الطبي، الذين أسهموا في نجاح الإجراء واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وأكدت الهيئة، في ختام بيانها، استمرار جهودها في توطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمات طبية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، ويحقق رؤية الدولة في بناء نظام صحي أكثر شمولًا واستدامة وجودة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الفريق الطبي محافظة جنوب سيناء

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