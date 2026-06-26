أول برنامج تدريبي بالتعاون مع الصحة العالمية.. 950 متقدما للالتحاق بمنشآت الرعاية الصحية بالمنيا

خلال جولته الموسعة بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، فعاليات أول برنامج تدريبي بمحافظة المنيا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول "أساسيات النظم الصحية للتغطية الصحية الشاملة"، واستهدف البرنامج التدريبي مدراء المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتأهيل القيادات الصحية وتطوير قدرات الكوادر البشرية وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي اعتزازه بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وبناء قدراتها يمثل محورًا رئيسيًا لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تشغيل المنشآت الصحية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في تقديم البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام بمحافظة المنيا نخبة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وهم الدكتور جاسر جاد الكريم، والدكتور أحمد سرور، والدكتور محمد الفيومي، والدكتور محمود زيد، حيث تناول البرنامج عددًا من المحاور الأساسية المرتبطة بأسس التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظم الصحية، وجودة الخدمات، وسلامة المرضى، بما يدعم تطوير قدرات القيادات الصحية ورفع كفاءة فرق العمل.

اختيار الكوادر الطبية والفنية والإدارية

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد السبكي مراحل اختيار الكوادر الطبية والفنية والإدارية للعمل ضمن القوى البشرية بهيئة الرعاية الصحية بمحافظة المنيا، حيث تفقد مقابلات اختيار المتقدمين، مؤكدًا أن اختيار الكفاءات وفق معايير دقيقة يمثل ركيزة أساسية لضمان جاهزية فرق العمل وكفاءة تشغيل المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن عدد المتقدمين لشغل وظائف هيئة الرعاية الصحية بالمنيا بلغ 950 متقدمًا موزعين على 24 تخصصًا، لافتًا إلى أن نحو 35% من المتقدمين مستوفون لشروط التقدم، فيما يتم استكمال مراحل التقييم والاختيار وفق معايير تضمن اختيار أفضل العناصر والأكثر كفاءة لدعم التشغيل وتقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها المستمر يمثل أحد أهم محاور نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على حرص الهيئة على تطوير مهارات العاملين وتوطين الخبرات التشغيلية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية متميزة تتمحور حول احتياجات المواطنين.