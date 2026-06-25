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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعي إلى توطين كافة التخصصات الطبية وتقسيم المنيا إلى مراكز تميز

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

خلال جولة تفقدية موسعة بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مستشفى سمالوط التخصصي، وذلك لمتابعة انتظام التشغيل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على توافر الكوادر والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمات صحية متكاملة.

واطلع رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ المنيا على معدلات التشغيل داخل المستشفى، وآليات تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب متابعة جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأجهزة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى، من بينها مدرسة التمريض، وأقسام الحضانات ورعاية الأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والأقسام الداخلية، إلى جانب الاطلاع على آليات تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الفرق الطبية والتجهيزات والمستلزمات اللازمة، فضلًا عن استطلاع آراء عدد من المنتفعين حول مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى سمالوط التخصصي يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 124 سريرًا تشمل الأقسام الداخلية والرعاية والطوارئ، بالإضافة إلى 21 حضانة وأكثر من 20 عيادة خارجية تغطي مختلف التخصصات الطبية.

 تنفيذ رؤية متكاملة لتوطين كافة التخصصات الطبية

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتوطين كافة التخصصات الطبية بالمحافظة من خلال تقسيمها إلى مراكز تميز طبية متخصصة، موضحًا أن مستشفى سمالوط سيكون مركز تميز لجراحات العظام والعمليات المتقدمة وتغيير المفاصل، بينما سيكون مستشفى ملوي مركز تميز لجراحات القلب والصدر، بما يحقق التكامل بين المنشآت الصحية وتقديم خدمات تخصصية عالية الجودة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن هناك 10 مستشفيات دخلت حيز التشغيل بمحافظة المنيا، لتغطية حزم الخدمات الطبية داخل 9 مراكز بالمحافظة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على ضمان توزيع الخدمات بشكل متكامل بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تضافر جهود كافة قطاعات الدولة يعزز سرعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ويضمن جاهزية المنشآت الصحية ورفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن المواطن لمس فارقًا حقيقيًا في مستوى الخدمات المقدمة منذ بدء التشغيل التجريبي للمنظومة.

وأشار محافظ المنيا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تستهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنشآت الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة، عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والجهود المبذولة لاستكمال جاهزية المنشآت الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استمرار تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

هذا، ويقدم مستشفى سمالوط التخصصي حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية، تشمل معامل متخصصة، وأجهزة الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والسونار والإيكو والدوبلر، وبنك دم تخزيني، ووحدة للغسيل الكلوي، إلى جانب غرف العمليات والمناظير والطوارئ والاستقبال، ووحدة للعلاج الطبيعي، والصيدليات المتخصصة والمخازن المركزية، كما يضم المستشفى مدرسة للتمريض، ومن المقرر أن يتم اضافة عدد من الحزم الخدمية كالقسطرة القلبية وجراحة القلب والصدر والاطفال وبنك دم تكميلي والحروق

محافظة المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية رعاية الأطفال سمالوط التخصصي رعاية الأطفال و مستشفى ملوى

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