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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعديل الأجور وزيادة مقابل الساعات الإضافية.. الرعاية الصحية تتخذ مجموعة حوافز للعاملين

مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (99)، من محافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمركز المؤتمرات بمدينة المنيا الجديدة، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا.

وتقدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن 13 عامًا من الإنجازات المتواصلة رسخت دعائم الجمهورية الجديدة، وكان تطوير القطاع الصحي أحد أبرز ثمارها ومحاورها الاستراتيجية.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع منظومة الأجور الجديدة للعاملين بالهيئة ويرسلها لوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية لدخولها حيز التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتحسين الأوضاع المالية للأطقم الطبية.  

كما وجه المجلس التهنئة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمناسبة تجديد الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا" (ISQua)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ريادة المنظومة الصحية المصرية في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى وفق المعايير الدولية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

 التوسع في الخدمات العلاجية التخصصية،

وفي إطار دعم التوسع في الخدمات العلاجية التخصصية، وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على إعادة تأهيل مبنى مستشفى النصر القديم ببورسعيد وتحويله إلى مركز متكامل للأورام، بما يعزز خدمات علاج الأورام بالمحافظة، مع تكليف الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع جامعة بورسعيد لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية لدعم خدمات الأورام بالمحافظة.

فيما وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة على حزم تحفيزية لأطباء الأسرة، تشمل توفير مسارات مهنية واضحة للترقي العلمي والوظيفي، ومنح مزايا إضافية للراغبين في استكمال الدراسات العليا والزمالات المهنية، دعمًا للتوسع في خدمات الرعاية الأولية وتعزيز استقرار الطواقم الطبية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة بصرف مكافأة شهر لأطباء التكليف الجدد المستلمين مهامهم خلال الفترة من يونيو حتى منتصف يوليو، تأكيدًا لحرص الهيئة على تحفيزهم وتشجيعهم على بدء العمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على رفع قيمة مقابل الساعات الإضافية بما يعادل الأجر الأساسي للأطباء وفقًا للائحة الأجور، بما يدعم الطواقم الطبية ويعزز استقرار بيئة العمل، كما أقر المجلس مراجعة وتعديل ضوابط بدل الاغتراب والمناطق النائية استجابةً لطلب نقابة الأطباء، مع تكليف الجهاز التنفيذي بتحديد الفئات المستحقة وفق احتياجات المحافظات.

واختتم المجلس بالموافقة على نقل العاملين الراغبين في الانتقال للعمل بالهيئة من مستشفى حميات بورسعيد إلى فرع الهيئة بالمحافظة، على أن يتم توزيعهم وفقًا للاحتياجات وخطة العمالة بالفرع، بما يدعم كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من الموارد البشرية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (99)، كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والستشار الاقتصادي للهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، الدكتور وائل عبد العال، ممثل المجتمع المدني، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر الزووم، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية، الدكتور أحمد البرعي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، الدكتورة نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، الأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية التدريب.

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