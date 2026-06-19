رئيس هيئة الرعاية الصحية: بناء سلاسل إمداد ذكية وتأمين المخزون الاستراتيجي ضرورة لمواجهة الأزمات العالمية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في افتتاح فعالية الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية بجلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «تعافي سلاسل إمداد الرعاية الصحية: من الأزمات إلى السيادة الصحية في أفريقيا»، كما أطلق أول فعالية دولية من نوعها تحت عنوان «RCM Global Day»، وذلك في ختام مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية بفعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، تأكيدًا على دور الهيئة الرائد في تعزيز الاستدامة المالية وتطوير سلاسل الإمداد الصحية وترسيخ مفاهيم الحوكمة والتميز المؤسسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور محمد سامي حامد مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، والدكتور أحمد عماد المدير التنفيذي لشركة كليما للخدمات الإدارية، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وشهدت الجلسة الحوارية رفيعة المستوى مشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الأسبق، والدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى ثابت مستشار وخبير التطوير المؤسسي والذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد طمارة المستشار الصحي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو عبدالنبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.

إطلاق الآلية الأفريقية للشراء الموحد

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته بالجلسة، أهمية التوقيت الذي تنعقد فيه بالتزامن مع إطلاق الآلية الأفريقية للشراء الموحد واستضافة القاهرة للمقر التشغيلي للآلية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر وريادتها في مجال سلاسل الإمداد الصحية على المستويين الإقليمي والأفريقي.

وأوضح أن التحديات العالمية والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية أكدت أهمية بناء منظومات أكثر مرونة واستدامة ترتكز على التخطيط الاستباقي وتأمين المخزون الاستراتيجي وتبني الحلول الذكية في إدارة الإمدادات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف الظروف.

وأضاف أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد النماذج الوطنية الناجحة في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وضمان استدامة الخدمات الصحية وتأمين الدواء والعلاج، لافتًا إلى النجاحات المتحققة بمحافظات المرحلة الأولى والانطلاق الفعلي للمنظومة بمحافظة المنيا، بما يرسخ حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد الصحية لا تقتصر على نقل الأدوية والمستلزمات، وإنما تمثل منظومة متكاملة تبدأ من المواد الخام والتصنيع والرقابة على الجودة، وصولًا إلى التخزين والتوزيع داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية كانت ولا تزال من أوائل الجهات الداعمة لتنفيذ مخرجات وتوصيات الجلسات العلمية والمؤتمرات المتخصصة بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق السيادة الصحية.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية أول فعالية دولية من نوعها تحت عنوان «RCM Global Day»، بهدف ترسيخ مفاهيم إدارة دورة الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية والتميز المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

ودشن الدكتور أحمد السبكي يومًا لإدارة دورة الإيرادات تتويجًا لرحلة ناجحة من التطوير المؤسسي والمالي داخل الهيئة، موضحًا أن إدارة دورة الإيرادات أصبحت تمثل العمود الفقري لمرحلة التحسين والتطوير المستمر بالمنظومة الصحية وتسهم بصورة مباشرة في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وأضاف أن الهيئة نجحت في إحداث تحول جذري في فلسفة الإدارة المالية بالانتقال من نموذج الاعتماد على المخصصات الحكومية وطلب التعزيزات المالية إلى نموذج الاستخدام الرشيد للموارد وتحقيق الاستدامة الذاتية، موضحًا أن محافظة بورسعيد كانت أول محافظة تحقق التمويل الذاتي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أهمية أن تتكرر التجربة بنجاح في محافظات أخرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة إدارة دورة الإيرادات أسهمت في تحقيق قفزات غير مسبوقة في الأداء المالي، وأوضح أن نجاح الهيئة لم يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل امتد إلى بناء كوادر بشرية وقيادات متميزة أصبحت نموذجًا يحتذى به داخل القطاع الصحي المصري، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باتت مدرسة وطنية لإعداد وتأهيل القيادات الصحية والإدارية.

كما أكد استمرار الهيئة في الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ونقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة والحوكمة والتحول المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ نظم الحوكمة المالية وإحكام الرقابة على الموارد وتعظيم الاستفادة منها في جميع المحافظات التابعة للهيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس الإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، أن الهيئة تعد أول جهة تمتلك فريقًا وطنيًا متكاملًا ومتخصصًا في إدارة دورة الإيرادات، استطاع تطوير نموذج متقدم يجمع بين كفاءة التشغيل وتعظيم القيمة المقدمة للمنتفعين وضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مشيرًا إلى أن فعالية «RCM Global Day» تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وخلال الفعالية، قام الدكتور أحمد السبكي بتكريم عدد من القيادات والكوادر المتميزة وفرق العمل التي ساهمت في تحقيق مستهدفات إدارة دورة الإيرادات، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة التطوير وتحقيق الإنجازات المؤسسية والمالية بالهيئة.

وشمل التكريم مدير الإدارة العامة للمطالبات وحسابات المرضى بالإدارة المركزية لإدارة دورة الإيرادات، وفرع الإسماعيلية باعتباره الفرع الأعلى تحقيقًا لمستهدفات إدارة دورة الإيرادات، وتسلم التكريم الدكتور محمد جبريل مدير فرع الإسماعيلية، كما تم تكريم الدكتورة نهى الدغيدي نائب مدير فرع بورسعيد، والدكتور أحمد حمودة مدير إدارة دورة الإيرادات بفرع الإسماعيلية.

كما شملت التكريمات الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير إدارة دورة الإيرادات بفرع بورسعيد، والدكتورة سارة باز مدير إدارة دورة الإيرادات بفرع جنوب سيناء، والدكتورة دينا محسن مدير إدارة دورة الإيرادات بفرع السويس، والدكتور مصطفى وفيق مدير عام الإدارة العامة للمخازن، والدكتور صلاح متولي مدير عام الإدارة العامة لطب الأسرة، تقديرًا لجهودهم في دعم كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد.

كذلك تم تكريم فريق مشروع Hospital Engine بمستشفى السلام التابعة لفرع بورسعيد باعتباره أفضل فريق للمشروع، وتسلم التكريم الدكتور محمد حامد مدير المستشفى والدكتور أحمد حسن مدير إدارة دورة الإيرادات بالمستشفى، بالإضافة إلى تكريم الدكتور كريم الشناوي محلل البيانات بالإدارة المركزية وفرع الإسماعيلية، والدكتورة منى الطمني مسؤول ملف الرعاية الأولية برئاسة الهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في دعم نجاح المنظومة وتحقيق مستهدفاتها.

وفي ختام الفعاليات، شهد الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية توقيع بروتوكولي تعاون مهمين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة كليما للخدمات الإدارية لإطلاق أكاديمية متخصصة في علوم إدارة دورة الإيرادات بهدف إعداد وتأهيل كوادر متخصصة ونقل الخبرات والمعارف الحديثة في هذا المجال الحيوي.

كما شهد توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة كير إن تور للسياحة العلاجية، في إطار تعزيز جهود الهيئة في مجال السياحة العلاجية واستقطاب المرضى الدوليين والتوسع في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وقد وقع البروتوكولين من جانب الهيئة الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما وقع البروتوكول الأول الدكتور أحمد عماد المدير التنفيذي لشركة كليما للخدمات الإدارية، ووقع البروتوكول الثاني الدكتور محمد عريق المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات بشركة كير إن تور للسياحة العلاجية.

وخلال الجلسة الحوارية، استعرض المشاركون عددًا من المؤشرات والجهود الداعمة للأمن الصحي وسلاسل الإمداد بالقارة الأفريقية، حيث أكدت الدكتورة هالة زايد أهمية توطين الصناعات الطبية والتوسع في البحث والتطوير، فيما استعرض نائب وزير المالية نمو مخصصات الصحة والدواء، وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية أهمية أنظمة التتبع والتعقب الدوائي، بينما شدد ممثلو الجهات الوطنية والدولية المشاركة على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعاون الإقليمي وتوطين الصناعة الطبية لبناء سلاسل إمداد صحية أكثر مرونة واستدامة.

وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بتعزيز التصنيع المحلي والبحث والتطوير، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات الشراء الموحد والتخزين الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يدعم الأمن الصحي والسيادة الصحية واستدامة النظم الصحية في مصر وأفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 انعقدت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة والصمود والاعتماد على الذات»، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسئولين وصناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الصحية الدولية والإقليمية.