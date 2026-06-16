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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تستعرض تجربة «100 مليون صحة» كنموذج مصري متكامل للرعاية الصحية الشاملة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

استعرضت وزارة الصحة والسكان، خلال ندوة بعنوان «لا مريض يُترك خلف الركب: سد الفجوات عبر الرحلة الصحية المتكاملة»، التجربة المصرية الرائدة في مجال الصحة العامة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، المنعقد تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الندوة جمعت نخبة من الخبراء وممثلي المبادرات الرئاسية لمناقشة سبل ضمان استمرارية الرعاية الصحية وتعزيز التكامل بين مراحل رحلة المريض، بدءًا من التوعية والكشف المبكر مرورًا بالعلاج وانتهاءً بالمتابعة المستمرة.

وقالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية، إن المبادرات الرئاسية للصحة العامة تمثل نموذجًا مصريًا متكاملاً أصبح يُحتذى به دوليًا، حيث بدأت من فكرة بسيطة ترتكز على نشر الوعي وتيسير الكشف المبكر بأدوات سهلة الوصول، ثم تطورت لتشمل التشخيص والعلاج والمتابعة حتى الشفاء التام.

مبادرة القضاء على فيروس سي 

وأشارت الدكتورة منى خليفة، إلى أن مبادرة القضاء على فيروس سي تعد أبرز نماذج هذا النهج المتكامل، حيث نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين وتقديم خدمات الفحص والعلاج والمتابعة بصورة غير مسبوقة، مما مهد للتوسع في 16 مبادرة رئاسية تغطي مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا عالميًا للرعاية الصحية الشاملة القائمة على الوصول الاستباقي والكشف المبكر وتيسير رحلة المريض، بما يحقق هدف «لا مريض يُترك خلف الركب».

المبادرات الرئاسية Africa Health ExCo الرحلة الصحية المتكاملة وزارة الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي

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