وزير الصحة يبحث مع السفير الدنماركي نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودعم التصنيع المحلي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك لدى مصر، والوفد المرافق له من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدنماركية العاملة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، المنعقد تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك في المجالات الصحية ذات الأولوية، خاصة التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية، مع الاستفادة من الخبرات الدنماركية المتقدمة لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية المصرية.

تعزيز الشراكات بين المؤسسات

وبحث الجانبان آليات تعزيز الشراكات بين المؤسسات الصحية في البلدين، وتشجيع الاستثمارات الدنماركية في السوق المصري، إلى جانب مناقشة فرص نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ودعم التصنيع المحلي للمنتجات والحلول الطبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

ومن جانبه، أكد السفير الدنماركي حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر في القطاع الصحي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية المصرية، ومعربًا عن تطلع بلاده لإقامة شراكات مثمرة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.