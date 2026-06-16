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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: المنطقة العربية تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لأن تكون وجهة عالمية رائدة في السياحة الصحية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان “ربط القارات وتحويل السياحة الصحية”، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon 2026، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أدارت الجلسة السيدة أليس بويز، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للمستشفيات، بمشاركة الدكتور ركان نصر، وزير الصحة العامة في لبنان، والنائب فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

تعزيز التعاون العربي والأفريقي

ورحب الدكتور عبدالغفار بالمشاركين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون العربي والأفريقي في مجال السياحة الصحية، وتبادل الخبرات لتطوير هذا القطاع الحيوي.

 وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لأن تكون وجهة عالمية رائدة في السياحة الصحية، مدعومة بكفاءات طبية عالية وبنية تحتية متطورة.

وأوضح الوزير أن السياحة الصحية تحولت إلى صناعة متكاملة ترتكز على جودة الخدمات الطبية وسهولة الإجراءات والتجربة الإنسانية الشاملة، مشددًا على أهمية وضع معايير موحدة تضمن استدامتها وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا. واستعرض التجربة المصرية، لافتًا إلى إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية لتنسيق الجهود الوطنية، وإعداد منصة قومية إلكترونية ستكون البوابة الرسمية لتقديم الخدمات للمرضى الوافدين من الحجز حتى العودة.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن السياحة الصحية تمثل قطاعًا واعدًا يدعم الاقتصاد الوطني، وأن مصر تسعى لتقديم تجربة استشفائية متكاملة تجمع بين الرعاية الطبية المتقدمة والخدمات السياحية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ركان نصر عن أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الصحية، مشيدًا بالتجربة المصرية ومؤكدًا أن السياحة الصحية فرصة لتعزيز الثقة والتكامل بين الشعوب العربية.

وفي ختام الجلسة، كرم النائب فادي علامة الدكتور خالد عبدالغفار بجائزة «الشخصية الصحية المتميزة لعام 2026»، تقديرًا لجهوده في تطوير القطاع الصحي. كما حصل الدكتور ركان نصر على جائزة «القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية»، والدكتور هشام ستيت على جائزة «الريادة في تعزيز التعاون الصحي».

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