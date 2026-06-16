وزير الصحة يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أفريقيا هيلث إكسكون

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي (Africa Health ExCon) تحت عنوان “السيادة الصحية الأفريقية: من التبعية إلى الاستقلال الاستراتيجي”، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر في نسخته الخامسة.



وحضر الجلسة نخبة من كبار الشخصيات يتقدمهم دولة رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، إلى جانب وزراء الصحة السابقين وسفراء الدول وممثلي منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (Africa CDC)، ووفود رفيعة من مختلف الدول الأفريقية.

وحدد الوزير في كلمته مفهوم “الاستقلال الاستراتيجي الصحي” بأنه تمكين الدول الأفريقية من حماية صحة شعوبها والاستجابة السريعة للطوارئ الطبية، مع توطين صناعة المنتجات الصحية الأساسية والحفاظ على شراكات عالمية إيجابية.

واستعرض الوزير التجربة المصرية كنموذج رائد، مشيرًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي غطت 6 محافظات في مرحلتها الأولى وتستهدف 18 مليون مواطن إضافي في المرحلة الثانية، ومبادرة “100 مليون صحة” التي نجحت في القضاء على فيروس سي كتهديد للصحة العامة، مؤكدًا استعداد مصر لنقل خبراتها في الوقاية والكشف المبكر إلى الدول الأفريقية الشقيقة.

إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الوقائية



وفي إطار التضامن القاري، أكد الوزير الدعم المصري السريع لدول مثل الكونغو الديمقراطية وأوغندا في مواجهة تفشي فيروس إيبولا، من خلال إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الوقائية وآلاف الجرعات من عقار “ريمديسيفير” المصنع محليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلى صعيد الأمن الدوائي، أبرز الدكتور عبدالغفار حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) في الرقابة على الأدوية واللقاحات معًا، لتكون الدولة الأفريقية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز المزدوج، معلنًا استعداد مصر لنقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المشترك لتوطين صناعة الدواء في أفريقيا.

واختتم الوزير كلمته مؤكدًا أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة، وأن مصر تقف مع أشقائها الأفارقة لتعزيز النظم الصحية، وتطوير الكوادر البشرية، وتسريع التحول الرقمي، تحقيقًا للسيادة الصحية الأفريقية من خلال التوازن بين الاستقلالية الوطنية والتضامن الإقليمي الفعال.