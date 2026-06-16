قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست ضيفاً بل شريك أساسي .. لماذا مصر على طاولة الكبار في الـG7؟
بمناسبة عيد ميلاده .. المستشار الألماني يُهدي ترامب قميص منتخب بلاده في قمة G7
ترامب : مضيق هرمز مفتوح بالكامل بحلول الجمعة
الرئيس السيسي يشدد على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا.. دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد
مستبعد .. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بشأن إيران
أحمد داود : إذما والكراش تجربة مختلفة .. وأتمنى تقديم أفلام كثير العام المقبل | حوار
مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الغد
مش عايزة تغششنا .. ضبط 6 طلاب إعدادية رشقوا منزل معلمة بالحجارة في الجيزة
كورتوا : التعادل مع مصر نتيجة عادلة .. واجهنا منتخبًا قويًا
الرئيس السيسي يؤكد اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا شريكًا تنمويًا لمصر
وزير الأوقاف: الهجرة النبوية مدرسة متجددة في التضحية والانتماء وبناء الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. وزير الصحة: إرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية إلى لبنان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بنظيره اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health EXCon» في نسخته الخامسة، الذي يُعقد تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعمًا للمنظومة الصحية اللبنانية، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للبنان الشقيق.

تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات، إلى جانب آليات التنسيق لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في لبنان، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التكامل بين الأنظمة الصحية العربية لمواجهة التحديات الصحية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال السياحة الصحية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية لتطوير هذا المجال الحيوي، ودعم مكانة البلدين كوجهتين إقليميتين للخدمات الصحية المتخصصة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ركان ناصر الدين عن شكر لبنان للقيادة المصرية على الدعم المقدم، معربًا عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في المجال الدوائي، مشيدًا بقدرات الصناعة الدوائية المصرية الإنتاجية والخبرات المتقدمة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب اللبناني السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر وعدد من المسؤولين.

وزير الصحة أفريقيا هيلث إكسكون التعاون الصحي Africa Health ExCon الصمود عبدالفتاح السيسي المستلزمات الدوائية أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يجري جولة موسعة بمركز ومدينة القرنة ويتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية

محافظ الأقصر يجري جولة موسعة بالقرنة ويتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تعليم بني سويف: حصول 25 مدرسة وروضة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية

إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد