تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. وزير الصحة: إرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية إلى لبنان

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بنظيره اللبناني الدكتور ركان ناصر الدين، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health EXCon» في نسخته الخامسة، الذي يُعقد تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير وجه بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعمًا للمنظومة الصحية اللبنانية، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للبنان الشقيق.

تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات، إلى جانب آليات التنسيق لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في لبنان، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التكامل بين الأنظمة الصحية العربية لمواجهة التحديات الصحية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال السياحة الصحية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية لتطوير هذا المجال الحيوي، ودعم مكانة البلدين كوجهتين إقليميتين للخدمات الصحية المتخصصة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ركان ناصر الدين عن شكر لبنان للقيادة المصرية على الدعم المقدم، معربًا عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في المجال الدوائي، مشيدًا بقدرات الصناعة الدوائية المصرية الإنتاجية والخبرات المتقدمة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب اللبناني السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر وعدد من المسؤولين.