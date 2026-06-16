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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يكشف تطورات حالة محمد مرزبان بعد جراحة دقيقة في المخ

الفنان محمد مرزبان
الفنان محمد مرزبان
الإسماعيلية انجي هيبة

كشف الدكتور محمد جبريل، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أخر مستجدات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، مؤكدًا أن حالته ما زالت حرجة وتخضع لمتابعة دقيقة داخل العناية المركزة، عقب خضوعه لجراحة دقيقة بالمخ للتعامل مع النزيف الناتج عن الحادث الذي تعرض له.

وقال الدكتور محمد جبريل، في تصريحات صحفية ، إن الفنان محمد مرزبان لا يزال على جهاز التنفس الصناعي بعد إجراء العملية الجراحية، مشيرًا إلى أن المؤشرات النهائية للحالة لم تتضح حتى الآن، خاصة أن حالات إصابات المخ الحرجة تحتاج إلى وقت طويل لمتابعة مدى الاستجابة للعلاج.

وأوضح أن التدخل الجراحي الذي أجري للفنان كان يهدف إلى الحفاظ على استقرار حالته الصحية ومنحه فرصة أكبر للاستجابة للعلاج، إلا أن النزيف لم يتوقف بشكل كامل حتى الآن، وما زالت الفرق الطبية تتابع الحالة على مدار الساعة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى التحسن والاستجابة للعلاج.

كان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

تم نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

وتسود حالة من القلق بين محبي الفنان وزملائه في الوسط الفني، وسط دعوات متواصلة بأن يتجاوز هذه المرحلة الحرجة ويستعيد عافيته في أقرب وقت.

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