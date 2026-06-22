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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي من المنظمة العالمية (WSO)

الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عرض أولى حلقات سلسلة «فرسان الهيئة»، والتي تسلط الضوء على النماذج الملهمة من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية داخل منشآت الهيئة، حيث جاءت الحلقة الأولى بعنوان «مروة عرابي.. فارسة السكتة الدماغية»، لتوثق مسيرة مهنية وإنسانية متميزة للدكتورة مروة عرابي، أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن اختيار الدكتورة مروة عرابي كأولى شخصيات سلسلة «فرسان الهيئة» جاء تقديرًا لما تمثله من نموذج مشرف للكفاءة الطبية المصرية في أحد أدق التخصصات الطبية، وما حققته من إسهامات بارزة في تطوير خدمات المخ والأعصاب والقسطرة المخية داخل منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدكتورة مروة عرابي تعد من أوائل الطبيبات في مصر اللاتي تخصصن في مجال القسطرة المخية، وهو أحد التخصصات الطبية الدقيقة التي تتطلب مستوى عاليًا من المهارة والخبرة وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدًا أن نجاحها يمثل نموذجًا ملهمًا للأجيال الجديدة من الأطباء والطبيبات الساعين إلى التميز العلمي والمهني.

وأضاف أن مجمع الإسماعيلية الطبي شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في خدمات علاج السكتة الدماغية، تُوج باعتماد وحدة السكتة الدماغية بالمجمع من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تطبيق بروتوكول «الساعات الذهبية» للتعامل مع حالات السكتة الدماغية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي أسهم في إحداث نقلة نوعية في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، من خلال منظومة عمل متكاملة تضم فرق الطوارئ والمخ والأعصاب والأشعة والمعامل، بما يضمن التدخل العلاجي السريع وتقليل نسب المضاعفات والإعاقات الناتجة عن الإصابة.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إتاحة العديد من الخدمات العصبية المتقدمة التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المرضى وأسرهم، مستشهدًا بإحدى الحالات التي تم علاجها من خلال تركيب جهاز تحفيز عمق المخ لعلاج أحد الأمراض العصبية الوراثية الدقيقة، بتكلفة تجاوزت مليونًا وستمائة ألف جنيه، بينما تحمل المريض تكلفة رمزية في إطار التغطية التي توفرها المنظومة.

 خدمات المخ والأعصاب داخل منشآت الهيئة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطور الذي تشهده خدمات المخ والأعصاب داخل منشآت الهيئة لا يقتصر على التدخلات العلاجية فقط، بل يمتد إلى تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، وتوفير الأدوية المتقدمة، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية للوقاية من السكتات الدماغية والتعريف بأهمية التدخل المبكر خلال الساعات الأولى من الإصابة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن سلسلة «فرسان الهيئة» تأتي لتوثيق قصص النجاح الملهمة داخل منشآت الهيئة، وتكريم النماذج المشرفة التي تسهم يوميًا في إنقاذ حياة المرضى وتطوير الخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

هيئة الرعاية الصحية WSO مجمع الإسماعيلية السكتات الدماغية تحفيز عمق المخ

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