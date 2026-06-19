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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس "الرعاية الصحية" لـ (أ ش أ): مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحويل القاهرة لمركز إقليمي للتعاون الصحي الإفريقي

رئيس "الرعاية الصحية" لـ (أ ش أ): مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحويل القاهرة لمركز إقليمي للتعاون الصحي الإفريقي
رئيس "الرعاية الصحية" لـ (أ ش أ): مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحويل القاهرة لمركز إقليمي للتعاون الصحي الإفريقي
أ ش أ

 أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الدولة تمتلك فرصة تاريخية لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للتعاون الصحي الإفريقي، بما يدعم تحقيق الأمن الصحي للقارة،

وقال السبكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الحالية من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي تمثل محطة فارقة، ليس فقط من حيث حجم المشاركة الإفريقية والدولية، ولكن أيضًا لما شهدته من إطلاق الآلية الموحدة للشراء في القارة الإفريقية (APPM)، والتي تعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الصحي بين الدول الإفريقية.

وأوضح أن استضافة القاهرة لهذه الآلية تمنح مصر فرصة كبيرة لتعزيز دورها في مجالات التصنيع الدوائي واللقاحات والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل اعتماد القارة الإفريقية بشكل كبير على الاستيراد، حيث تستورد نحو 99% من احتياجاتها من اللقاحات، و94% من المستلزمات الطبية، وأكثر من 56% من الأدوية والمستحضرات الطبية.

وشدد السبكي على أن توحيد جهود الدول الإفريقية في الشراء والتصنيع أصبح ضرورة لمواجهة التحديات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا المجال، بما لديها من أكثر من 185 مصنعًا للأدوية، وخبرات صناعية وكفاءات بشرية قادرة على دعم التصنيع الصحي بالقارة.

ولفت إلى أن التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي شهدتها حركة النقل والإمداد عالميًا أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء النسبي وتوطين الصناعات الصحية.. مشيرًا إلى أن المؤتمر الطبي الإفريقي يمثل منصة مهمة لعرض قدرات مصر وتعزيز الشراكات مع الدول الإفريقية في مجالات التصنيع والبحث العلمي والتكنولوجيا الصحية.

ونوه السبكي بتطلع الهيئة إلى الاستفادة من الزخم الكبير الذي يحققه المؤتمر لتعزيز الشراكات ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية مشروع التأمين الصحي الشامل فرصة تاريخية لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للتعاون الصحي الإفريقي تحقيق الأمن الصحي للقارة

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