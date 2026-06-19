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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التكامل بين الهيئة والشراء الموحد يدعم استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

رئيس هيئة الرعاية الصحية
رئيس هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال زيارة الدكتور هشام ستيت لجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم استدامة تشغيل منشآت هيئة الرعاية الصحية بنظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات الخاصة بالمخازن الإقليمية بإقليمي القناة والصعيد، وخطط تعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإمداد الطبي، وتحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية التكامل بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في تطوير منظومة الإمداد الطبي وضمان توافر الاحتياجات التشغيلية للمنشآت الصحية.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور أحمد السبكي في فعاليات الجلسة الختامية لمعرض ومؤتمر الصحة الأفريقي "Africa Health ExCon 2026"، حيث أكد أن المؤتمر أصبح منصة مصرية وقارية كبرى، تعكس نجاح الدولة المصرية في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أن كل نسخة من المؤتمر تشهد نجاحًا متزايدًا وتؤكد المكانة المتنامية لمصر في القطاع الصحي.

 قيادة التصنيع المحلي والدوائي

وثمّن الدكتور أحمد السبكي الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتعزيز مكانة مصر في قيادة التصنيع المحلي والدوائي، إلى جانب تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن ما تم استعراضه خلال فعاليات المؤتمر من إنجازات الهيئة المصرية للشراء الموحد يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي المصري.

وأشار إلى أن استضافة القاهرة لمقر آلية الشراء الموحد للقارة الأفريقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة، تعزز دور مصر في دعم التعاون الصحي بين دول القارة، وتسهم في تحقيق التكامل في مجالات توفير الدواء والمستلزمات الطبية وتعزيز الأمن الصحي الأفريقي.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الإقبال المتزايد من الدول الأفريقية على المشاركة في "Africa Health ExCon" يعكس مكانة المؤتمر كمنصة قارية للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الرعاية الصحية، لافتًا إلى التطلع لتعزيز ملف السياحة العلاجية خلال النسخة المقبلة.

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود شركاء النجاح من القطاع الخاص، وكافة الجهات التي ساهمت في إبراز مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، مشيدًا بدور الشركات الداعمة في تقديم صورة متكاملة عن إمكانات الهيئة وخدماتها وفرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي، وعلى رأسهم شركة هيلث إنسايتس (Health Insights)، وشركة كليما (Klima)، وشركة ميلينيس (Millens)، وشركة أدياهب (adeahub)، تقديرًا لمساهماتهم ودعمهم في إنجاح مشاركة الهيئة وإظهار التطور الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل أمام مرتادي المعرض من مختلف دول العالم.

Africa Health ExCon 2026 هيئة الرعاية الصحية معرض الصحة الأفريقي هيئة الشراء الموحد نجاح الدولة المصرية الدكتور أحمد السبكي

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