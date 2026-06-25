أحمد السبكي: رضا المواطن يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، قبيل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (99)، والذي يعد أول اجتماع للمجلس بمحافظة المنيا، وذلك عقب انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وهم الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية

محافظ المنيا ومجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرضان خطط تطوير الخدمات الطبية وآليات تعزيز جودتها الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ شاب من ورم ضخم بقاع الجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي الرعاية الصحية: اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي من المنظمة العالمية (WSO) الرعاية الصحية: نجاح إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بجنوب سيناء

وتناول اللقاء استعراض خطط تطوير الخدمات الصحية بمحافظة المنيا، ومتابعة مستجدات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل عقب انطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المنيا، ودعم التكامل بين مختلف عناصر المنظومة بما يضمن تقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديره للجهود المبذولة من محافظ المنيا في دعم وتسريع وتيرة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح التشغيل وتحقيق أهداف المنظومة في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين.

التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن فخره بردود الأفعال الإيجابية ورضاء المواطنين منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح المنظومة، وأن الهيئة تواصل تعزيز جاهزية المنشآت وفرق العمل، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل مصدر فخر للمحافظة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تطوير في الخدمات الصحية يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي حديث يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف محافظ المنيا أن محافظات الصعيد تشهد اهتمامًا وتطويرًا غير مسبوقين بفضل جهود الدولة المصرية والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين محافظة المنيا والهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة الجهات المعنية، لاستكمال جهود تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وتكامل الجهود بين محافظة المنيا والهيئة العامة للرعاية الصحية وكافة الشركاء، بما يدعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها نحو توفير خدمات صحية متطورة تواكب احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الرعاية المقدمة لهم.