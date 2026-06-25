بعد أزمة التكليف.. "الرعاية الصحية" تقر حزمة مزايا جديدة للأطباء في أسوان

رحبت النقابة العامة للأطباء بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماعه أمس، والتي تستهدف تحسين الأوضاع المالية والمهنية للأطباء، خاصة المكلفين منهم في المحافظات الحدودية والنائية.

وأوضحت النقابة، أن مجلس إدارة الهيئة قرر صرف مكافأة تعادل شهرا كاملا للأطباء الجدد المكلفين بفرع الهيئة بمحافظة أسوان، إلى جانب رفع قيمة ساعات العمل الإضافية، بما يسهم في دعم الأطباء وتحفيزهم على الاستمرار في أداء مهامهم.

كما قرر المجلس مراجعة لائحة وضوابط صرف حافز المناطق النائية، بما يضمن صرفه لجميع الأطباء المكلفين العاملين بهذه المناطق، وهو المقترح الذي سبق أن تقدم به نقيب الأطباء خلال مناقشات سابقة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء في المحافظات الأكثر احتياجا.

حزمة مزايا جديدة للأطباء

وشملت القرارات كذلك الموافقة على اللائحة المالية الجديدة للهيئة، والتي تتضمن زيادات مناسبة في أجور العاملين، ومن بينهم الأطباء المكلفون، تمهيدا لعرضها على وزير المالية لاعتمادها، وذلك وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

وأعربت النقابة عن أملها في أن تسهم هذه القرارات في تعزيز أوضاع الأطباء العاملين داخل هيئة الرعاية الصحية، لا سيما في محافظتي أسوان والأقصر وغيرها من المحافظات التي تواجه تحديات تتعلق بجذب الكوادر الطبية واستبقائها.

وأكدت أهمية عدم تكرار الأزمات التي شهدها ملف الأطباء المكلفين في أسوان أو أي محافظة أخرى، مشددة على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء.

وأشارت النقابة إلى أنها، وفي الوقت الذي تعمل فيه على الدفاع عن حقوق أعضائها وتحسين أوضاعهم، تتطلع أيضا إلى توفير جميع مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها المشروع الأهم لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، وبناء بيئة عمل جاذبة ومستقرة للأطباء.