محافظ بورسعيد يفتتح جدارية بورسعيد الصمود 1956 تجسيدا لتاريخ المدينة وترسيخا للهوية الوطنية

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جدارية “بورسعيد الصمود 1956”، والتي تم تنفيذها بتوجيهات منه شخصيا ، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية لبورسعيد، وإبراز مكانتها الوطنية باعتبارها إحدى المدن التي سطرت صفحات مضيئة في تاريخ مصر.

وتجسد الجدارية، من خلال تصميمها الفني، المراحل التاريخية التي مرت بها بورسعيد، بداية من حفر قناة السويس وما مثلته من نقطة تحول تاريخية، مرورًا بملحمة العدوان الثلاثي عام 1956 وصمود أبناء بورسعيد، وصولًا إلى نصر أكتوبر المجيد، لتروي للأجيال قصة مدينة كانت ولا تزال رمزًا للنضال والوطنية والتضحية.

الجدارية توثق تاريخ بورسعيد منذ حفر قناة السويس وحتى نصر أكتوبر المجيد

وأكد محافظ بورسعيد أن الجدارية تمثل إضافة حضارية تعكس الهوية البصرية للمحافظة، وتحمل رسالة وطنية تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة، وتعريف كل من يمر بها بتاريخ بورسعيد المشرف وما قدمه أبناء المدينة وقواتنا المسلحة من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن، مشددًا على استمرار المحافظة في تنفيذ المشروعات التي توثق تاريخها العريق وتبرز مكانتها الوطنية والسياحية.