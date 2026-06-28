تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمساكن العبور بمدينة بورفؤاد، استخدم خلالها الشوم والأسلحة البيضاء، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية، ظهرت خلاله فتاة تستغيث، مؤكدة تعرض أسرتها للاعتداء داخل منزلها.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات بين جيران، وتطورت إلى اشتباكات شارك فيها الطرفان وعدد من أقاربهما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وفرضت السيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة، والتحفظ على الشوم والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة.

الأمن يضبط جميع الأطراف في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء ببورفؤاد

وتبين من الفحص أن أطراف المشاجرة هم جاران وعدد من أقاربهما، فيما باشرت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت استمرار حجز المتهمين لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.