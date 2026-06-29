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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد
إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك خلال اليوم الأول من الأسبوع الأول للمرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد وانطلاقًا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، وضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٩ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية

إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد 

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر، بإجمالي مساحة بلغت 470 متر مربع،و 3 حالات مباني أخرى على مصرف بحر البقر حتى الآن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار حملات إزالة التعديات بكافة صورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية.

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