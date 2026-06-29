مدير تعليم بورسعيد يتابع ملف امتحانات الثانوية العامة والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد

عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا استهدف مديري الإدارات التعليمية ووكلاءها، لمتابعة عدد من الملفات والاستعداد المبكر لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

تعليم بورسعيد يتابع ملف امتحانات الثانوية العامة والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات التعليمات الوزارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، حيث أكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل لجان الامتحانات، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما ناقش الاجتماع محاور الاستعدادات المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات بالمدارس ورفع كفاءتها، والاستعداد لبدء مرحلة التحويلات والتقديم للطلاب المستجدين بالمراحل التعلمية المختلفة، بما يحقق انطلاقة دراسية قوية ومستقرة.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على أهمية التنسيق بين الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد، والجاهزية لعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، متمنيا السداد والتوفيق للجميع.