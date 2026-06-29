للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ.. محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اصطفاف المعدات والسيارات التابعة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والتأكد من استعدادها الكامل للتعامل السريع مع الأزمات والطوارئ المحتملة، في إطار حرص المحافظة على رفع درجة الاستعداد لمواجهة مختلف الأزمات والمواقف الطارئة.

رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية

جاء ذلك بحضور العميد مصطفى يوسف المشرف العام على حركة المركبات، والدكتور إسلام البهنساوي رئيس حي الشرق، والعميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد حالة المعدات والسيارات ومدى جاهزيتها الفنية وكفاءة تشغيلها، واطلع على الإمكانيات المتاحة لدى مختلف الجهات التنفيذية، مؤكدا أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو أزمات قد تطرأ، بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون برفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع مختلف المواقف الطارئة، مشددا على أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة التوسع في الاصطفافات المقبلة وزيادة أعداد المعدات والسيارات المشاركة، مع إشراك جهات إضافية تشمل إدارة الحماية المدنية، وإدارة المرور، وشركة النظافة، وكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك ورفع كفاءة منظومة الاستجابة السريعة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الاصطفاف يأتي في إطار خطة المحافظة المستمرة لمراجعة مستوى الجاهزية الحالية للمعدات والعناصر البشرية، وتقييم كفاءة الاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ، بما يدعم جهود المحافظة في التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتحقيق أعلى مستويات الأمان للمواطنين