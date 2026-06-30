ضبط لحوم فاسدة وإغلاق منشآت مخالفة بضواحي بورسعيد والمناخ

صعدت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد من حملاتها الميدانية والرقابية الشاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإشاعة النظام بسيادة القانون.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة على الأسواق، وفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي، ومواجهة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بكل حسم،

مدينة بورفؤاد.. حملات توعية لتراخيص المحال العامة ومكافحة الحشرات بمساكن الـ 9000

تابعت الأستاذة سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، سير العمل بمركز إصدار تراخيص المحال العامة والوحدات الوقائية بالمدينة.



تطبيق قانون المحال العامة:

قادت رئيسة المدينة حملة مرورية موسعة للمركز للتأكد من حصول المنشآت التجارية على التراخيص طبقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019م، مع توجيه العاملين بتقديم التوعية اللازمة للمنشآت ومنحهم مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بالإغلاق.

مكافحة ناقلات الأمراض:

تابعت جهود وحدة القوارض والحشرات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية في تكثيف أعمال رش ومكافحة الحشرات الطائرة بمحيط مساكن مشروع الـ 9000، ضمن التدابير الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.

حي الشرق.. حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارع الجيش ورفع مخلفات أشجار الشاطئ

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، عن مواصلة الجولات الميدانية الصباحية والمسائية لإعادة الوجه الحضاري للحي:

إزالة تعديات شارع الجيش:

قاد رئيس الحي حملة إشغالات مكبرة بشارع الجيش رفقة القيادات التنفيذية، أسفرت عن رفع وتحفظ على العديد من الإشغالات والاستاندات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات بنهر الطريق، مع توجيه إنذارات شديدة اللهجة للمحال المخالفة.

رفع كفاءة النظافة والبيئة:

جرت أعمال رفع المخلفات الناتجة عن تهذيب أحواض الجزيرة الوسطى بشارع عاطف السادات، إلى جانب إزالة مخلفات الأشجار أمام الكافيهات المطلة على شاطئ حي الشرق بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر".

حي العرب.. حملة رقابية مشتركة لضبط الأسواق وتكثيف نظافة الشاطئ للمصطافين

أكدت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، على استمرار العمل التفتيحي لحماية حقوق المستهلك وتأمين الخدمات الشاطئية:

ضبط الأسواق بـ "العصر والنصر": نفذت إدارة شؤون البيئة بالحي حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت المحلات التجارية بمنطقة سوق العصر، وشارع النصر، وأرض العزب، وأسفرت عن رصد مخالفات صحية وبيئية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

تجهيز الشاطئ الصيفي:

واصلت فرق العمل الميدانية حملات تجميع القمامة والمخلفات أولاً بأول من رمال وممرات شاطئ حي العرب، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمصطافين والزائرين مع زيادة الإقبال اليومي.

حي المناخ.. إعدام أغذية فاسدة بمطعم ومصادرة إشغالات شارعي سعد زغلول وأسوان

قادت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، حملة تفتيشية وإدارية موسعة شملت القطاعات التجارية والمحاور الرئيسية:



حملة سلامة الغذاء: بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين

جرى تنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بشارع عادل الشربيني، أسفرت عن تحرير محضر بيئي لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة، وإعدام كميات من الوجبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسحب عينات لتحليلها.

ملاحقة التعديات:

تواصلت الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بشارعي أسوان وسعد زغلول (الثلاثي سابقاً)، حيث جرت مصادرة فاترينة عرض ومكتب وطقم مقاعد تالفة يعيق حركة السير، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

حي الزهور.. متابعة دورية لأعمال رفع القمامة والمخلفات بالمناطق السكنية

تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، ميدانياً، انتظام منظومة النظافة العامة بقطاعات الحي المختلفة:



تفتيش أعمال "نهضة مصر":

جرى تفقد جهود رفع القمامة والمخلفات المحيطة بالعمارات السكنية والشوارع الداخلية بمختلف مناطق الحي للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

الاستجابة لشكاوى المواطنين:

شدد رئيس الحي على فرق المتابعة بسرعة الرصد الميداني للملاحظات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات لضمان البيئة الصحية للمواطنين.

حي الضواحي.. ضبط 61 كجم لحوم فاسدة بالقابوطي وتفتيش منشآت بنك الإسكان

شن حي الضواحي برئاسة فوزي الوالي، حملات رقابية صارمة بالتعاون مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء أسفرت عن ضربات رادعة للمخالفين:



مداهمة منشأة مخالفة بالقابوطي:

أسفرت الحملة المكبرة بشارع مصطفى كامل في منطقة القابوطي عن ضبط ومصادرة 61 كيلو جراماً من اللحوم والكبدة منتهية الصلاحية وفي حالة تحلل كامل داخل أحد المطاعم، وتم التحفظ على أدوات التشغيل وأنابيب الغاز، فضلاً عن توقيف سيارة توزيع بوتاجاز برخصة منتهية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

فحص منشآت بنك الإسكان:

جرى تنفيذ حملة تفتيشية موازية على المطاعم بمنطقة بنك الإسكان لمراجعة التراخيص القانونية والاشتراطات البيئية، والتي أسفرت عن التأكد من سلامة ومطابقة الأغذية للاشتراطات الصحية.

حي الجنوب.. إزالة 9 حالات مباني مخالفة وتعديات على مصرف بحر البقر



في إطار انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف:



تطبيق قرارات الإزالة:

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، حملة مكبرة لفرق الإزالة والأجهزة التنفيذية بالحي استهدفت التعديات الواقعة بنطاق الجنوب، حيث أسفرت عن إزالة 6 حالات مباني مخالفة على مصرف بحر البقر بإجمالي مساحة بلغت 470 متراً مربعاً، بالإضافة إلى رصد وإزالة 3 حالات أخرى جاري استكمال رفع أنقاضها حتى الآن وتحرير المحاضر القضائية ضد المخالفين.