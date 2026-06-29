شهد شارع السواحل مع بني سويف، بجوار مسجد قوطة، بدائرة قسم شرطة المناخ في محافظة بورسعيد، حريقًا اندلع داخل غرفة بمساحة نحو 2 متر مربع بإحدى الوحدات السكنية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من بعض التشوينات داخل الغرفة، مما دفع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الحماية المدنية.



السيطرة على حريق في غرفة بوحدة سكنية بشارع السواحل في بورسعيد

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحريق، وعلى الفور دفعت بسيارتي إطفاء حديثتين، وفريق من رجال الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة، مدير الإدارة، إلى موقع البلاغ.

وفور وصول القوات، تبين تصاعد النيران من الغرفة، فجرى التعامل السريع مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، وتمكنت القوات من السيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده إلى باقي أجزاء الشقة أو الوحدات السكنية المجاورة، رغم الزحام الذي يشهده الشارع لوجود محال تجارية وسوق لبيع المنتجات.



وأجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد عقب إخماد الحريق، لمنع تجدد اشتعال النيران أو تصاعد الأدخنة بما يحافظ على سلامة المواطنين، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات.



ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا أدى إلى اشتعال بعض التشوينات داخل الغرفة، بينما حررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وشُكل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.