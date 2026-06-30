رئيس مدينة القصير يقود حملة لإزالة الإشغالات ويتابع أعمال التطوير بشارع بورسعيد

قاد اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، حملة ميدانية لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية للحفاظ على الانضباط العام وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات بالطريق أمام مقر هندسة كهرباء القصير، حيث أسفرت عن رفع جميع الإشغالات وفتح الطريق بالكامل أمام حركة المواطنين، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المشاة والمركبات.

وفي إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير، تفقد رئيس المدينة الأعمال الجارية بشارع بورسعيد، والتي تشمل دهان الأرصفة والمنشآت، وصيانة أعمدة الإنارة، ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع اللواء أحمد حسن صقر أعمال استكمال دهان البرجولات بكورنيش البحر، في إطار خطة الوحدة المحلية لتطوير الواجهة الساحلية والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، بما يعزز من مكانة القصير كإحدى المدن السياحية والتاريخية بمحافظة البحر الأحمر.

ووجّه رئيس المدينة قسم الكهرباء، وإدارة البيئة، وقسم النظافة، وإدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية، بسرعة استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة المستمرة لضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة.

وأكد اللواء أحمد حسن صقر أن الحملات الميدانية وأعمال التطوير ستتواصل بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، بهدف الحفاظ على الانضباط، وتحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يحقق بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والزائرين.