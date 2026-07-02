قاد فوزى الوالى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات بمنطقة الأمل

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة فرض الانضباط بالشوارع ورفع كافة الإشغالات والتعديات، وعلى تكثيف الحملات الميدانية والتواجد المستمر بالأحياء، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، مع الحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير أجواء منظمة وآمنة.



ضواحي بورسعيد يداهم معاقل اشغالات منطقة الأمل | صور

كانت إدارة الإشغالات شنت حملة مكبرة ، لازالة ورفع كافة المخالفات والالتزام بالمساحات القانونية والعودة لخطوط التنظيم بمنطقة الأمل







وأسفرت الحملة عن إزالة اكشاك وترابيزة خشبية بنوك خشبية أثاث و رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وذلك من خلال مجهودات مكثفة للفريق الميداني لإدارة الإشغالات مستخدمين سيارات ومعدات الحى، في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع الضواحي، مع استمرار الحملات اليومية وتم التنبيه بعدم تكرار المخالفات



وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه



جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين

