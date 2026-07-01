حملة لإزالة الحواجز والمخالفات بشوارع شرق بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق فى محافظة بورسعيد حملة صباحية استهدفت عددًا من الشوارع الحيوية.



في إطار توجيهات الدكتور إسلام بهنساوي- رئيس حي الشرق، بمحافظة بورسعيد بمواصلة الحملات اليومية لإعادة الانضباط إلى الشارع

حملة صباحية لإزالة الحواجز والمخالفات بشوارع شرق بورسعيد

وأسفرت الحملة عن إزالة الحواجز الحديدية المخالفة بشارع ممفيس، بما يضمن تيسير حركة المرور والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام،

و تم إزالة فاترينة مخالفة بشارع صلاح سالم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وشدد رئيس حي الشرق استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بشكل يومي للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، وعدم التهاون مع أي مخالفة من شأنها إعاقة الحركة أو تشويه المظهر الحضاري، في إطار الحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد وتحقيق السيولة المرورية.

