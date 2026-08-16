حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة أسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام ، وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين .

حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية

وفى هذا الإطار ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدد من المناطق والشوارع الحيوية ، بمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أسامة حتاته مساعد مدير الأمن ، والعميد عاطف عبد الله رئيس قسم شرطة المرافق، وبمشاركة نواب رئيس المدينة نجار عبد الرحمن وأحمد عبد الراضى ، إلى جانب رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

رفع أكثر من 90 إشغالاً والتحفظ على 7 أفراد

وقد أسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 90 إشغالاً متنوعاً، إلى جانب التحفظ على 7 أفراد من الجنسيات غير المصرية، وذلك خلال تنفيذ الحملة بعدد من المناطق والشوارع شملت كسر الحجر ، وشوارع أبطال التحرير والمطار وشرق البندر ، بالإضافة إلى المنطقة أمام إدارة المرور .

إستمرار الحملات لتحقيق الإنضباط

وتأتي هذه الحملات فى إطار جهود محافظة أسوان المستمرة لإعادة الإنضباط للشارع ، ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين والمركبات ، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق والشوارع الحيوية ، مع التأكيد على إستمرار الحملات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية .

تؤكد محافظة أسوان مواصلة جهودها الميدانية للتعامل الحازم مع مختلف صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام بما يحقق سيولة الحركة ويحافظ على حقوق المواطنين ، ويعزز من مستوى الإنضباط والمظهر الحضارى بمختلف المناطق والأحياء السكنية .