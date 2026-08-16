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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شراكة جديدة.. محافظ أسوان يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

وقع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بروتوكول تعاون بين المحافظة والأكاديمية بهدف الإستفادة من الخبرات العلمية والإستشارية للأكاديمية فى دعم خطط التنمية وتحويل أسوان إلى مركز إقليمى متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية ، وبما يعزز من لبناء مستقبل لوجستى وإستثمارى أكثر تكاملاً فى عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

فى إطار توجيهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تعظيم الإستفادة من المقومات الإستراتيجية لمحافظة أسوان ، وتعزيز مكانتها كبوابة جنوبية لمصر إلى الأسواق الإفريقية .

تعزيز مكانة أسوان كمحور لوجستى إقليمى
ويأتى البروتوكول إنطلاقاً من أهمية التكامل بين المشروعات اللوجستية المقترحة ومشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان بما يدعم محور التنمية الإستراتيجى " القاهرة / كيب تاون " ، ويعزز موقع أسوان كمحور رئيسى للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمى والدولى .

أبرز مجالات التعاون


وتتضمن مجالات التعاون بين محافظة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عدداً من المحاور الرئيسية من بينها :
- إعداد دراسة إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بمحافظة أسوان وربطها بمحاور التنمية الإقليمية والدولية .
- دراسة فرص إنشاء وتطوير المناطق والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة ومراكز تجميع وتوزيع البضائع .
- تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة البينية مع دول القارة الإفريقية .
- دراسة كفاءة وتطوير سلاسل الإمداد وحركة البضائع عبر وسائل النقل البرى والنهرى والسككى .
- إعداد الدراسات الاستشارية للمشروعات ذات الأولوية ودراسة الفرص الإستثمارية المرتبطة بها .
-  تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات التحول الرقمى والنقل الذكى والخدمات اللوجستية الذكية .
- تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل وبناء قدرات العاملين فى مجالات النقل واللوجستيات وإدارة المشروعات .
- دراسة وتطوير قواعد البيانات ومنصات المعلومات الداعمة لإتخاذ القرار فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية .
- مناقشة وتقييم المبادرات والمقترحات الخاصة بتطوير المناطق الصناعية والتجارية وتعزيز تكاملها مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية .
- دعم التعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة والتنسيق للترويج لها لدى الجهات ذات الصلة .

خطة تنفيذية متدرجة
ويتضمن البروتوكول خطة تنفيذية متدرجة تبدأ بالتنسيق والإعداد المؤسسى وجمع المعلومات وإجراء الدراسات الأولية مروراً بإعداد الدراسات الفنية والمقترحات ، وصولاً إلى صياغة التوصيات وخطة العمل المستقبلية ، إلى جانب تنفيذ برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية .

بحضور قيادات الأكاديمية
وشهد مراسم توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى ، والدكتور شريف محمد نبيل عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا .


يجسد هذا البروتوكول رؤية مشتركة بين محافظة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تستهدف توظيف الخبرات العلمية والإستشارية والتقنية فى دعم خطط التنمية بالمحافظة ، وتعظيم الإستفادة من موقعها الجغرافى ومقوماتها الإقتصادية بما يسهم فى فتح آفاق جديدة أمام الإستثمار والمشروعات اللوجستية ، ويعزز تنافسية أسوان ودورها كمحور إستراتيجى للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بين مصر ودول القارة الإفريقية .

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