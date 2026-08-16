أسوان.. حصر السويقات بمدينة ناصر للاستغلال الأمثل لها

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها لحصر السويقات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوحدات المنتهية فترة تعاقدها أو المتأخر أصحابها عن سداد المستحقات المالية بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه السويقات والحفاظ على موارد الدولة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

حصر السويقات بمدينة ناصر

وقامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 234 لسنة 2026 بحصر السويقات بمدينة ناصر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السويقات التى إنتهت فترة التعاقد الخاصة بها أو لم يتم سداد القيمة الإيجارية المستحقة .

جهود متنوعة



وأسفرت أعمال اللجنة عن إستلام 7 سويقات مفتوحة، بالإضافة إلى توجيه إنذارات إلى 11 من أصحاب السويقات المغلقة ممن عليهم مديونيات، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسحبها حال عدم توفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية المقررة.

لجنة تضم الإدارات المختصة

وجاءت أعمال الحصر تحت رئاسة أحمد عبد الراضي نائب رئيس المدينة، وعضوية كل من مدير الشئون المالية، ومدير الشئون القانونية، ومدير الحجز الإداري، ومدير الإيرادات، ورئيس حي جنوب المدينة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً للقواعد المنظمة.

الخلاصة:

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة أسوان على تحقيق الاستغلال الأمثل للسويقات، والحفاظ على حقوق الدولة ومستحقاتها، مع الالتزام بتطبيق القواعد القانونية المنظمة للتعاقدات، وإعادة طرح الوحدات التي يتم سحبها للاستفادة منها بما يحقق الصالح العام ويوفر فرصاً أفضل للأنشطة التجارية المنظمة.