ليس طالبا.. القبض على كامرون هاريس في حادث إطلاق نار بجامعة فرجينيا

أعلنت شرطة ولاية فرجينيا الأمريكية القاء القبض على مشتبه به يُدعي كامرون هاريس، يبلغ من العمر 19 عاما في إطلاق نار بجامعة فرجينيا.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب لصلته بإطلاق النار أمس السبت في جامعة ولاية فرجينيا الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وعثرت الشرطة الأمريكية عليه مختبئا في خزانة بالحرم الجامعي بعد ظهر يوم السبت ، مشيرة إلى أنه لم يكن طالبا في الجامعة.

وعلى الرغم من أن إطلاق النار وقع خارج السكن الجامعي، إلا أن شخصا واحدا فقط من المصابين، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاما، كان طالبا بالجامعة.

وبينت السلطات إن الضحايا الأربعة الآخرين تراوحت أعمارهم بين 17 و23 عاما ولم يجر الكشف عن أسماء الضحايا.

وحصلت الشرطة على ثماني مذكرات توقيف ضد هاريس، بما في ذلك إلحاق الأذى العمد واستخدام سلاح ناري في ارتكاب جناية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه.

أدى إطلاق نار في جامعة ولاية فيرجينيا صباح اليوم السبت إلى عدة إصابات وإغلاق الجامعة. وقالت الجامعة إن الإصابات لا تبدو خطيرة.

وقع الحادث قرب ملحقات الحرم الجامعي. وتحقق فيه شرطة الحرم الجامعي وشرطة مقاطعة تشيستيرفيلد، فيما نُقل عدد من الضحايا إلى مستشفيات المنطقة، ولا يزال عناصر الشرطة في الموقع.