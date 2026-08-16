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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان رفع كفاءة الخدمات والحفاظ على المظهر الحضارى داخل القرى والأحياء

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها الميدانية بمختلف القرى والأحياء من خلال تنفيذ أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة شبكات المياه والإنارة ، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدى للمخالفات بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى وذلك بمتابعة نواب رئيس المدينة محمد ربيع ، وأحمد عبد الراضى ، ونجار عبد الرحمن ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة الخدمات بقرية غرب أسوان
وفى هذا الإطار، تم متابعة أعمال صيانة شبكة المياه بنجع البليدة بالقرية، بجانب متابعة أعمال تشغيل عبارة العَدار من رمضان وصيانة مدخل المعدية واللانشات، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة ومحولات الإنارة بنطاق القرية.

تكثيف أعمال النظافة والصيانة بأبو الريش بحري
كما شملت الجهود بقرية أبو الريش بحري متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات، إلى جانب متابعة أعمال صيانة الأعمدة ومحولات الإنارة بمنطقتي الخطارة والطريق الزراعي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

جهود خدمية بقرى وادي كركر
وفى قرى وادي كركر، تمت متابعة أعمال النظافة وتفريغ الصناديق وتنفيذ أعمال الجمع المنزلي، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وإصلاح كسورات المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، كما تم تنفيذ أعمال جرد ورفع تراكمات الرمال من الطريق الرئيسي الصحراوي أسوان – أبو سمبل، مع متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بمدخل القرية.

حملات مكثفة بحي شرق المدينة


وفى حي شرق المدينة، تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بنطاق سوق السيل ومنطقة موقف الصداقة وطريق السماد، فضلاً عن تنفيذ حملة لغلق عدد من المحال المخالفة لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء أو غير الحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

التصدي للمخالفات بحي جنوب المدينة
فيما واصلت الوحدة المحلية جهودها بحي جنوب المدينة، حيث تم فك شدة خشبية لمبانٍ مخالفة والتحفظ على معدات البناء بمنطقة التأمين الأهلية، إلى جانب ضبط وإيقاف أعمال مبانٍ مخالفة والتحفظ على معدات البناء بطريق السادات ، كما تم ضبط ورفع عربة كارو بطريق السادات والتحفظ عليها، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط بالشوارع والميادين.

رفع كفاءة الخدمات والتصدي للمخالفات بحي الصداقة الجديدة
وفى حي الصداقة الجديدة، تمت متابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحي، بجانب متابعة أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة والتحفظ على معدات البناء، وذلك بحضور شرطة المرافق ومدير المتابعة الميدانية لمحافظة أسوان، للتعامل الفوري مع المخالفات ومنع استكمالها.

حملات مكبرة بحي غرب المدينة
كما شهد حي غرب المدينة تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق السوق السياحي، أسفرت عن رفع 80 حالة إشغال، إلى جانب إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة ورفع إشغالات الطريق من مواد البناء والتحفظ عليها، فضلاً عن التحفظ على معدات البناء المستخدمة في المخالفات.


تأتي هذه الجهود فى ظل المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع شكاوى ومطالب المواطنين، مع تكثيف أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة المرافق والخدمات، والتصدى الحاسم لمخالفات البناء والإشغالات بما يحقق الإنضباط بالشوارع ويحافظ على المظهر الحضارى لمختلف المناطق والقرى .

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