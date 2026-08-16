نائب محافظ أسوان يشارك فى احتفالية مكتبة مصر العامة بـ «وفاء النيل»

نظمت مكتبة مصر العامة بأسوان إحتفالية بعنوان " وفاء النيل " بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة بالمحافظة ، إلى جانب عدد من رواد وأعضاء المكتبة ، وذلك فى إطار الإحتفاء بنهر النيل بإعتباره رمزاً للعطاء والخير والحياة ، وإرتباطه الوثيق بتاريخ وحضارة المصريين على مدار آلاف السنين وتم ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

تكريم القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان السابق

تم على هامش الإحتفالية تكريم نائب محافظ أسوان للقائم بأعمال رئيس جامعة أسوان السابق الدكتور لؤى سعد الدين تقديراً لما قدمه للجامعة من خدمات جليلة فى كافة المجالات .

فعاليات متنوعة تجمع بين العلم والفن والإبداع

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الأنصارى مديرة مكتبة مصر العامة أن الإحتفالية تأتى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ، وحرص المكتبة على تقديم برامج ثقافية وفنية وتوعوية متكاملة ، تربط بين المعرفة والإبداع ، وتسهم فى تعزيز الوعى بأهمية نهر النيل والحفاظ على موارده .

وتضمنت الفعاليات تنظيم ورشة للماسكات النهرية ، أتاحت للمشاركين تصميم ماسكات فنية مستوحاة من عالم النيل مثل الأسماك والتماسيح والطيور والشمس فى تجربة جمعت بين الفن والإبداع والتعرف على البيئة النيلية .

جهود متنوعة

كما شهدت الإحتفالية تنظيم ندوة بعنوان «وفاء النيل تحت مجهر التكنولوجيا من رصد الفيضانات إلى كفاءة إدارة الموارد المائية ، حاضر فيها المهندس إسلام وفدى حكوم مدير أعمال بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، حيث تناولت الندوة دور العلم والتكنولوجيا فى رصد وإدارة الموارد المائية، وسبل الإستفادة من التقنيات الحديثة فى التعامل مع التحديات المرتبطة بالمياه .

عرض وثائقي عن نهر النيل

وشملت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن نهر النيل ، تناول تاريخه ومكانته فى حياة المصريين ودوره في نشأة الحضارة المصريةمن خلال عرض بصري جمع بين المعرفة والتاريخ والثقافة .

الفن والتراث في حب النيل

كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية متنوعة، بمشاركة فريق كورال الموسيقى العربية والتراثية بالمكتبة، الذي قدم مجموعة من الأغاني والألحان المرتبطة بالنيل ومصر، إلى جانب مشاركة فريق الحكي بالمكتبة من خلال تقديم حكايات وذكريات مرتبطة بنهر النيل والحضارة المصرية ، كما قدمت الفرقة الإستعراضية بالمكتبة مجموعة من الفقرات الفنية التي عكست جمال وتنوع التراث المصرى ، وفى إطار الربط بين الإحتفاء بالنيل والتراث الأسوانى تضمنت الفعاليات ، كذلك ورشة لتلوين الفخار ، أتاحت للمشاركين التعبير عن إبداعاتهم وإضافة لمساتهم الخاصة على قطع الفخار بما يعكس خصوصية التراث والفنون البيئية بالمحافظة .



يأتى تنظيم إحتفالية " وفاء النيل " لتقديم أنشطة ثقافية وفنية وتوعوية تجمع بين الأجيال ، وتعزز الوعى بقيمة نهر النيل وأهميته التاريخية والحضارية والبيئية ، مع توظيف العلم والتكنولوجيا والفن والتراث فى تقديم رسالة ثقافية متكاملة تواكب قضايا المجتمع وتحافظ على الهوية المصرية .