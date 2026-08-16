محمد صادق إسماعيل: زيارة كوشنر للقاهرة تستهدف حلحلة ملف غزة والضغط لبدء المرحلة الثانية من خطة السلام

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مهم جدا، فيما يتعلق بدلالة التوقيت، وبالموضوعات التي تتم مناقشتها.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أبرز هذه الموضوعات هي مسألة العلاقات المصرية الأمريكية، التي تمثل شراكة استراتيجية منذ فترة طويلة جدًا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى القاهرة باعتبارها محور اهتمام وشريكًا استراتيجيًا فيما يرتبط بالقضايا المختلفة، وبإدارة ملفات مهمة جدًا في منطقة الشرق الأوسط، ولعل أبرزها القضية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح أنه بالنسبة للتوقيت، فهو مهم جدًا فيما يتعلق أولًا بالمسألة الفلسطينية، باعتبارها المسألة الأهم، ففي أكتوبر 2025 دُشنت قمة شرم الشيخ للسلام، وتم إقرار المبادرة المهمة جدًا فيما يرتبط بالمرحلة الأولى، وصولًا إلى المرحلة الثانية.

الضغط على الطرف الإسرائيلي

وأشار إلى أنه قد يكون هناك بعض التعنت الإسرائيلي، وبالتالي جاء كوشنر إلى المنطقة من خلال بوابة القاهرة، في محاولة لحلحلة الملف، ولضرورة بعث عملية السلام مرة أخرى بين الجانبين، والضغط على الطرف الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، والدخول في المرحلة الثانية.