نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تستخدم جميع الأدوات للضغط على إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مساء اليوم الخميس، إن بلاده في موقع قوة في المواجهة مع إيران وأن الإدارة الأمريكية لديها الكثير من الأدوات للضغط عليها.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي - في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية - أن الرئيس دونالد ترامب لديه أدوات "دبلوماسية وعسكرية واقتصادية" تُستخدم بصورة انتقائية واستراتيجية للغاية "للحصول على أفضل نتيجة لمصلحة الشعب الأمريكي".

وأضاف أن هدف الإدارة الأمريكية الأول هو إبقاء أسعار النفط والغاز منخفضة للأمريكيين، والهدف الثاني هو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أبدًا، معربًا عن ثقته في أن بلاده ماضية في تحقيق هذين الهدفين.

واعترف فانس، بأن الملف الإيراني رغم ذلك "لا يمكن التنبؤ به لأن الإيرانيين أنفسهم لا يمكن توقعهم ولا يلتزمون أحيانًا بتعهداتهم لنا".