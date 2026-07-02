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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة ومنتخب مصر ينعيان شقيق الكابتن طارق سليمان

شقيق الكابتن طارق سليمان
شقيق الكابتن طارق سليمان
عبدالله هشام

نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة ، والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، والأمين العام للاتحاد وجميع العاملين ، ببالغ الحزن والأسي شقيق الكابتن طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر  الأول الذي وافته المنية اليوم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تشييع جنازة شقيق مدرب منتخب مصر طارق سليمان بعد صلاة الظهر 

تُشيَّع، اليوم، جنازة الحاج عادل سليمان، شقيق طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر، وشقيق الكابتن يوسف سليمان مدرب فريق تنس الطاولة بنادي الحرية الرياضي، عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال بمحافظة بورسعيد.

تشييع جنازة شقيق مدرب منتخب مصر طارق سليمان بعد صلاة الظهر في بورسعيد

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى بمقابر باب 3 بشارع 23 يوليو أمام المسجد، وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء وعدد من الرياضيين لتقديم واجب العزاء.

هاني أبو ريدة حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة طارق سليمان

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