تُشيَّع، اليوم، جنازة الحاج عادل سليمان، شقيق طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر، وشقيق الكابتن يوسف سليمان مدرب فريق تنس الطاولة بنادي الحرية الرياضي، عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال بمحافظة بورسعيد.

تشييع جنازة شقيق مدرب منتخب مصر طارق سليمان بعد صلاة الظهر في بورسعيد

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى بمقابر باب 3 بشارع 23 يوليو أمام المسجد، وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء وعدد من الرياضيين لتقديم واجب العزاء.

وكان خبر وفاة عادل سليمان قد خيم على الوسط الرياضي في بورسعيد، تزامنًا مع تواجد طارق سليمان رفقة بعثة منتخب مصر المشاركة في منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.