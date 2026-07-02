تردّد القنوات المجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية لمتابعه المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وأستراليا غدا الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة



تذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports

وتنتظر الجماهير إعلان beIN Sports موقفها النهائي من إذاعة المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة



تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات



التردد: 11054 أو 12187

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3