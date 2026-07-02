وكاله أنباء فرنسية تتغزل في محمد صلاح مع منتخب مصر

أشادت وكالة الأنباء الفرنسية بمحمد صلاح قائد منتخب مصر خلال مشواره الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026.

وأكدت الوكالة أن محمد صلاح يحمل على عاتقه آمال أكثر من 120 مليون مصري.





وأضافت أن محمد صلاح يقدم أداء متميزا للغاية وتحول لرمز للامل ليس فقط داخل الملعب ولكن لظهوره اللافت خارج الملعب وهو يشارك زملاء الاحتفال داخل غرفة الملابس على أنغام الأغاني المصرية.

وأوضحت الوكالة أن هذه اللحظات جاءت بعد أسابيع قليلة فقط من إسدال الستار على مسيرة محمد صلاح مع ليفربول، في نهاية وصفتها بالحزينة.

وكشفت الوكالة عن تصريحات محمد صلاح عقب الفوز امام نيوزيلندا حيث قال: “نبذل كل ما لدينا من أجل إسعاد الشعب المصري، وأعتقد أن الجماهير الآن تشعر بالفخر بما حققناه”.