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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية )، وضبط بحوزته (أكثر من 1200 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع – 14 جهاز ومسدس فاير –هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح مالية.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

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