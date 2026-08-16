راحت تحصل منه قسط.. القبض على تاجر تعدى بالضرب على موظفة بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على كريمته حال قيامها بتحصيل قيمة قسط شهرى مستحق على صديقه فى إطار عملها بإحدى شركات التمويل بدمياط.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة "مصابة بجروح تهتكية بالعين") وبسؤال والدها (تاجر موبيليا - مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) إتهم (تاجر إكسسوارات موبيليات) لتعديه على كريمته بالضرب وإحداث إصابتها أثناء طلبها منه تحصيل قسط شهرى مستحق على صديقه.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس" .





