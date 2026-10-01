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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بناء على رغبة الأسرة.. منع تصوير جنازة زوجة صادق الصباح وتفاصيل مراسم العزاء

بناءً على رغبة الأسرة.. منع تصوير جنازة زوجة صادق الصباح في لبنان وتفاصيل مراسم العزاء
بناءً على رغبة الأسرة.. منع تصوير جنازة زوجة صادق الصباح في لبنان وتفاصيل مراسم العزاء
أوركيد سامي

شيّعت أسرة المنتج صادق الصباح، اليوم الخميس، جثمان زوجته الراحلة رنا محمد سعيد الزين، التي رحلت عن عالمنا أمس، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين منها.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة منذ قليل في مسجد الخاشقجي بالعاصمة اللبنانية بيروت، عقب صلاة الظهر، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، على أن يتم نقل الجثمان ليوارى الثرى في مدفن العائلة في جبانة الشهداء.

منع تصوير جنازة زوجة صادق الصباح

وبناءً على رغبة أسرة الراحلة، جرى منع تصوير مراسم الجنازة، حيث حرصت العائلة على أن تظل لحظات الوداع في إطار من الخصوصية، بعيدًا عن عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام، احترامًا لحرمة الجنازة ومشاعر أفراد الأسرة في هذا الظرف الأليم.

وطلبت الأسرة من الحاضرين الالتزام بالخصوصية خلال مراسم تشييع الجثمان، والاكتفاء بالمشاركة في توديع الراحلة وتقديم الدعم والمواساة لأسرتها وأفراد عائلتها.

تفاصيل عزاء زوجة صادق الصباح

وتقام مراسم تقبل العزاء في الراحلة رنا محمد سعيد الزين قبل وبعد مراسم الدفن، وذلك في قاعة محيي الدين برغوت بمسجد الخاشقجي في بيروت.

كما تستقبل الأسرة المعزين يومي الجمعة والسبت، الموافقين 2 و3 أكتوبر، في قاعة البيال، وذلك بداية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

ومن المقرر أيضًا إقامة ذكرى مرور أسبوع على وفاة الراحلة يوم الخميس 8 أكتوبر، في قاعة محيي الدين برغوت بمسجد الخاشقجي، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وفاة زوجة صادق الصباح

وكانت أسرة المنتج صادق أنور الصباح قد أعلنت وفاة زوجته رنا محمد سعيد الزين، وسط حالة من الحزن بين أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين، بعد سنوات من الحياة الأسرية.

وشكل خبر الوفاة حالة من التأثر بين المحيطين بالأسرة، خاصة مع حرص العائلة على التعامل مع مراسم الوداع في أجواء هادئة وبعيدة عن الأضواء، وهو ما دفعها إلى التشديد على منع التصوير خلال الجنازة.

ويواصل صادق الصباح وأفراد أسرته استقبال المعزين خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات للراحلة بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، في ظل أجواء من الحزن التي خيمت على مراسم تشييع جثمانها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتستمر مراسم العزاء وفق المواعيد التي حددتها الأسرة، 

رحم الله رنا محمد سعيد الزين، وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

جنازة زوجة صادق الصباح اخبار الفن نجوم الفن

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