قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان
موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف
رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد | تفاصيل
الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
أهم معارك حرب الاستنزاف.. ملاحم الجيش المصري التي مهدت لنصر أكتوبر
في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور
ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر
مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
النائب العام يبحث سُبل التعاون مع نظيريه الإماراتي والسويسري خلال مؤتمر الأمم المتحدة
زمايلك مش هينسوك أبدا.. طلاب مدرسة إعدادية ينعون زميلهم في الطابور برسائل مؤثرة
الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاجزة أمام قسوة اللحظة.. عبير نعمة تودع والدها بكلمات مؤثرة

عبير نعمة تودّع والدها بكلمات مؤثرة
عبير نعمة تودّع والدها بكلمات مؤثرة
أوركيد سامي

ودّعت الفنانة اللبنانية عبير نعمة والدها طوني جرجس نعمة، الذي رحل عن عمر ناهز 74 عاماً بعد معاناة مع سرطان الرئة، تاركاً حزناً عميقاً في قلب ابنته وعائلتها ومحبيها.

وفي أول تعليق لها عقب وفاة والدها، شاركت عبير نعمة رسالة وداع مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّرت من خلالها عن صعوبة تقبّل الفراق، واستعادت جانباً من العلاقة القريبة التي جمعتها بوالدها، مؤكدة أنه كان حاضراً في تفاصيل حياتها ويمثل جزءاً أساسياً من عالمها الشخصي والعائلي.

وتحدثت الفنانة اللبنانية عن السنوات الأخيرة التي عاشها والدها في مواجهة المرض، مشيرة إلى أنه، رغم الأوجاع التي حملها، ظل متمسكاً بالحب والأمل، وهي الصفات التي بقيت راسخة في ذاكرتها عنه.

وقالت عبير في رسالتها إنها لا تعرف كيف يمكنها أن تودّع والدها، بعدما كان جزءاً من تفاصيل أيامها وحياتها، معبّرة عن عجزها أمام قسوة اللحظة التي اضطرت فيها إلى مواجهته بالفراق.

وأشارت إلى أنها ستفتقده في تفاصيل حياتها اليومية، مؤكدة أن غيابه سيبقى حاضراً معها، وأنها ستشعر بفقدانه «مع كل نفس»، في تعبير يعكس حجم ارتباطها العاطفي بوالدها وعمق الحزن الذي تعيشه بعد رحيله.

وفي محاولة للتعبير عن إيمانها وسط ألم الفقد، استعانت عبير نعمة بكلمات القديسة تريز الطفل يسوع، مستحضرة مفهوم الموت بوصفه عبوراً إلى الحياة، في إشارة إلى تمسكها بالأمل في اللقاء مجدداً بوالدها.

واختتمت الفنانة اللبنانية رسالتها بالدعاء لوالدها، متمنية أن تكون روحه بين الملائكة والقديسين، ومودعة إياه بكلمات تحمل الحزن والإيمان في آن واحد، معربة عن أملها في أن يجمعهما اللقاء من جديد.

وفاة والد عبير نعمة بعد رحلة مع المرض

وكان طوني جرجس نعمة قد توفي عن عمر 74 عاماً بعد معاناة مع سرطان الرئة خلال الفترة الماضية، حيث خضع للعلاج وسط إحاطة أسرته به، في وقت حرصت فيه العائلة على إبقاء تفاصيل حالته الصحية بعيداً عن الأضواء والإعلام.

وعقب إعلان خبر وفاته، انهالت رسائل التعزية والمواساة على عبير نعمة وعائلتها، فيما عبّر عدد كبير من محبيها ومتابعيها عن حزنهم، وشاركوا الفنانة اللبنانية مشاعرها في هذه اللحظات الصعبة.

وتحرص عبير نعمة، المعروفة بقربها من عائلتها، على إبقاء جانب كبير من حياتها الأسرية بعيداً عن الأضواء، رغم استمرار حضورها الفني ونشاطها في الساحة الموسيقية.

موعد تشييع جثمان طوني جرجس نعمة

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الراحل طوني جرجس نعمة، يوم السبت 3 أكتوبر  2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، من مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل إلى كنيسة سيدة الانتقال في تنورين الفوقا.

وتقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الكنيسة، على أن تستمر مراسم تقبّل التعازي وفق المواعيد التي حددتها العائلة.

وتُقبل التعازي يوم الجمعة 2 أكتوبر ، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساءً، في صالون كاتدرائية سيدة العطايا في أدما.

كما تُقبل التعازي يوم السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول، قبل مراسم الدفن وبعدها وحتى الساعة السادسة مساءً، في صالون كنيسة سيدة الانتقال في تنورين الفوقا.

وتُختتم مراسم التعازي يوم الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساءً، في صالون كاتدرائية سيدة العطايا في أدما، على أن تختتم المراسم بقداس المرافقة.

وتعيش عبير نعمة خلال هذه الأيام حالة من الحزن على رحيل والدها، مستعينة بإيمانها وذكرياتها معه لمواجهة ألم الفقد، في انتظار أن تبقى سيرته وذكراه حاضرتين في حياتها وفي قلوب أفراد عائلتها ومحبيها.

عبير نعمة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

الطيار العماني المتهم بخطف طائرة فلاي دبي

صور الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد «فلاي دبي».. تفاصيل 30 ثانية قلبت الرحلة إلى كارثة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

ترشيحاتنا

بي إم دبليو M350 xDrive

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 الكهربائية.. صور

سيارات كهربائية جديدة

سيارات كهربائية جديدة في السوق المصري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد