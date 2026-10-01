عاجزة أمام قسوة اللحظة.. عبير نعمة تودع والدها بكلمات مؤثرة

ودّعت الفنانة اللبنانية عبير نعمة والدها طوني جرجس نعمة، الذي رحل عن عمر ناهز 74 عاماً بعد معاناة مع سرطان الرئة، تاركاً حزناً عميقاً في قلب ابنته وعائلتها ومحبيها.

وفي أول تعليق لها عقب وفاة والدها، شاركت عبير نعمة رسالة وداع مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّرت من خلالها عن صعوبة تقبّل الفراق، واستعادت جانباً من العلاقة القريبة التي جمعتها بوالدها، مؤكدة أنه كان حاضراً في تفاصيل حياتها ويمثل جزءاً أساسياً من عالمها الشخصي والعائلي.

وتحدثت الفنانة اللبنانية عن السنوات الأخيرة التي عاشها والدها في مواجهة المرض، مشيرة إلى أنه، رغم الأوجاع التي حملها، ظل متمسكاً بالحب والأمل، وهي الصفات التي بقيت راسخة في ذاكرتها عنه.

وقالت عبير في رسالتها إنها لا تعرف كيف يمكنها أن تودّع والدها، بعدما كان جزءاً من تفاصيل أيامها وحياتها، معبّرة عن عجزها أمام قسوة اللحظة التي اضطرت فيها إلى مواجهته بالفراق.

وأشارت إلى أنها ستفتقده في تفاصيل حياتها اليومية، مؤكدة أن غيابه سيبقى حاضراً معها، وأنها ستشعر بفقدانه «مع كل نفس»، في تعبير يعكس حجم ارتباطها العاطفي بوالدها وعمق الحزن الذي تعيشه بعد رحيله.

وفي محاولة للتعبير عن إيمانها وسط ألم الفقد، استعانت عبير نعمة بكلمات القديسة تريز الطفل يسوع، مستحضرة مفهوم الموت بوصفه عبوراً إلى الحياة، في إشارة إلى تمسكها بالأمل في اللقاء مجدداً بوالدها.

واختتمت الفنانة اللبنانية رسالتها بالدعاء لوالدها، متمنية أن تكون روحه بين الملائكة والقديسين، ومودعة إياه بكلمات تحمل الحزن والإيمان في آن واحد، معربة عن أملها في أن يجمعهما اللقاء من جديد.

وفاة والد عبير نعمة بعد رحلة مع المرض

وكان طوني جرجس نعمة قد توفي عن عمر 74 عاماً بعد معاناة مع سرطان الرئة خلال الفترة الماضية، حيث خضع للعلاج وسط إحاطة أسرته به، في وقت حرصت فيه العائلة على إبقاء تفاصيل حالته الصحية بعيداً عن الأضواء والإعلام.

وعقب إعلان خبر وفاته، انهالت رسائل التعزية والمواساة على عبير نعمة وعائلتها، فيما عبّر عدد كبير من محبيها ومتابعيها عن حزنهم، وشاركوا الفنانة اللبنانية مشاعرها في هذه اللحظات الصعبة.

وتحرص عبير نعمة، المعروفة بقربها من عائلتها، على إبقاء جانب كبير من حياتها الأسرية بعيداً عن الأضواء، رغم استمرار حضورها الفني ونشاطها في الساحة الموسيقية.

موعد تشييع جثمان طوني جرجس نعمة

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الراحل طوني جرجس نعمة، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، من مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل إلى كنيسة سيدة الانتقال في تنورين الفوقا.

وتقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الكنيسة، على أن تستمر مراسم تقبّل التعازي وفق المواعيد التي حددتها العائلة.

وتُقبل التعازي يوم الجمعة 2 أكتوبر ، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساءً، في صالون كاتدرائية سيدة العطايا في أدما.

كما تُقبل التعازي يوم السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول، قبل مراسم الدفن وبعدها وحتى الساعة السادسة مساءً، في صالون كنيسة سيدة الانتقال في تنورين الفوقا.

وتُختتم مراسم التعازي يوم الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السادسة مساءً، في صالون كاتدرائية سيدة العطايا في أدما، على أن تختتم المراسم بقداس المرافقة.

وتعيش عبير نعمة خلال هذه الأيام حالة من الحزن على رحيل والدها، مستعينة بإيمانها وذكرياتها معه لمواجهة ألم الفقد، في انتظار أن تبقى سيرته وذكراه حاضرتين في حياتها وفي قلوب أفراد عائلتها ومحبيها.