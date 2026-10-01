عبد الله الرويشد يعود إلى جمهوره بألبوم 2026.. 5 أغنيات وتعاونات موسيقية وموعد الطرح

يستعد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للعودة إلى جمهوره من خلال ألبومه الجديد لعام 2026، الذي يضم مجموعة من الأغنيات التي سبق أن سجلها قبل تعرضه لوعكة صحية، ليقدمها لجمهوره ضمن عمل غنائي جديد يجمع عددًا من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والوطن العربي.

وأعلنت مجموعة روتانا للموسيقى تفاصيل الألبوم المرتقب عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، كاشفة عن أسماء الأغنيات وصناعها، إلى جانب الموعد المحدد لطرح العمل، وسط حالة من الترقب بين جمهور الفنان الكويتي ومحبيه.

موعد طرح ألبوم عبد الله الرويشد 2026

ومن المقرر طرح ألبوم عبد الله الرويشد الجديد مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، ليكون متاحًا للجمهور عبر المنصات الموسيقية والقنوات التابعة لروتانا.

ويأتي طرح الألبوم بعد فترة من الانتظار، خاصة أن الأغنيات التي يتضمنها العمل تم تسجيلها بصوت عبد الله الرويشد قبل الوعكة الصحية التي مر بها، وهو ما منح المشروع أهمية خاصة لدى جمهوره الذي ينتظر أعماله الجديدة.

تفاصيل أغنيات ألبوم عبد الله الرويشد

يضم الألبوم الجديد 5 أغنيات، تعاون خلالها عبد الله الرويشد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

أغنية «مجبور»

تحمل الأغنية كلمات ساهر، وألحان مشعل العروج، بينما تولى عدنان عبد الله مهمة التوزيع الموسيقي، في تعاون يجمع عددًا من الأسماء البارزة في صناعة الأغنية الخليجية.

أغنية «تنساني»

جاءت الأغنية من كلمات فتحية العجلان، وألحان خالد الشيخ، فيما تولى جورج قلته توزيعها موسيقيًا، لتضيف لونًا مختلفًا إلى مجموعة أغنيات الألبوم.

أغنية «أسد الباب»

كتب كلمات الأغنية الشاعر ساهر، بينما وضع ألحانها عبد الله القعود، وتولى زفير مهمة التوزيع الموسيقي.

أغنية «لا تحاسب»

تحمل الأغنية كلمات عبد اللطيف البناي، فيما جاءت ألحانها من الفنان عبد الله الرويشد نفسه، وتولى أحمد صالح توزيعها موسيقيًا.

أغنية «عادي»

وتحمل هذه الأغنية مفاجأة موسيقية، إذ تأتي في شكل «تريو»، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني، فيما تولى عادل مهمة التوزيع الموسيقي.

مفاجأة موسيقية في أغنية «عادي»

وتعد أغنية «عادي» واحدة من أبرز المفاجآت التي يتضمنها الألبوم، حيث تقدم بإيقاع السامبا اللاتينية، إلى جانب اعتمادها على أسلوب التريو، وهو ما يمنحها طابعًا موسيقيًا مختلفًا عن باقي أغنيات العمل.

ومن المنتظر أن تحظى الأغنية باهتمام خاص من جمهور عبد الله الرويشد، نظرًا لطبيعتها الموسيقية المختلفة والتعاون الذي يجمع المشاركين فيها.

روتانا تكشف تفاصيل الألبوم

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى قد كشفت في وقت سابق عن استعدادها لطرح الألبوم الجديد لعبد الله الرويشد، بالتنسيق مع الفنان والملحنين المشاركين في الأغنيات، وذلك بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

ويضم الألبوم أغنيات كان الرويشد قد وضع صوته عليها قبل الوعكة الصحية التي تعرض لها، لتقرر روتانا طرحها ضمن ألبوم يجمعها في عمل واحد، وهو ما أسعد جمهور الفنان الكويتي الذي يترقب عودته بأعمال غنائية جديدة.

ويأتي ألبوم عبد الله الرويشد 2026 ليجمع بين مجموعة من الألوان والتعاونات الموسيقية، مع مشاركة أسماء متنوعة في كتابة الكلمات والتلحين والتوزيع، على أن يلتقي الجمهور بالأغنيات الخمس ابتداءً من السابعة مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.