قبل موقعة كاب فيردي.. سلسلة تاريخية تمنح الأرجنتين أفضلية كبيرة

يدخل منتخب الأرجنتين مواجهة كاب فيردي المقررة السبت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي مستندا إلى سجل مميز في المباريات الإقصائية تحت قيادة المدير الفني ليونيل سكالوني.

سلسلة لا تعرف الهزيمة

يعيش المنتخب الأرجنتيني فترة استثنائية في الأدوار الإقصائية إذ لم يتعرض لأي خسارة منذ السقوط أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 ليواصل بعدها كتابة واحدة من أنجح الفترات في تاريخه الحديث.

انطلاقة الألقاب

بدأت سلسلة الإنجازات بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2021 بعدما تخطى منتخب الأرجنتين منتخبات الإكوادور وكولومبيا، قبل أن يحسم النهائي أمام البرازيل ويتوج باللقب القاري.

وواصل "راقصو التانجو" تألقهم في كأس العالم 2022 بعدما تجاوزوا أستراليا وهولندا وكرواتيا قبل الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية ليحصدوا لقبهم العالمي الثالث.

كما عزز المنتخب الأرجنتيني هيمنته القارية بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز على الإكوادور وكندا وكولومبيا في الأدوار الإقصائية.

مباراة خاصة لسكالوني

تحمل مواجهة كاب فيردي أهمية مضاعفة للمدرب ليونيل سكالوني الذي سيخوض مباراته رقم 100 مع المنتخب الأرجنتيني.

وخلال 99 مباراة حقق سكالوني 72 انتصارا مقابل 18 تعادلا و9 هزائم ليؤكد نجاح مشروعه الذي أعاد المنتخب الأرجنتيني إلى منصات التتويج العالمية.

أرقام تعزز الثقة

ومنذ نهائي كوبا أمريكا 2019 خاض منتخب الأرجنتين 85 مباراة في مختلف البطولات حقق خلالها 68 انتصارا و12 تعادلا مقابل خمس هزائم فقط، وهي أرقام تعكس حجم الاستقرار الفني الذي يعيشه بطل العالم قبل انطلاق الأدوار الحاسمة من مونديال 2026.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة كاب فيردي بطموح مواصلة هذه السلسلة المميزة وخطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية تواليا.