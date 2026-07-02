عماد النحاس: انتقال رباعي الأهلي للمصري في صفقة دغموم ومحمد مخلوف

أعلن عماد النحاس المدير الفني للمصري البورسعيدي عن صفقة تبادلية مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وقال عماد النحاس في مداخلة ببرنامج الحريفة مع محمد الليثي على ONsport FM :تم انتقال محمد شكري وأحمد رضا ومصطفى العش و عمر الساعي للمصري مقابل دغموم ومحمد مخلوف للأهلي.

موعد وصول عموته لتدريبات الأهلي

في سياق قرر المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب الاتفاق مع إدارة النادي، على الحضور للقاهرة خلال الأسبوع القادم.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي مع عموتة، لحسم جميع الامور المعلقة، هلى أن يبدأ المغربي عمله فور الوصول ليقود الفريق الأول للكرة بالأهلي لمدة موسمين.

كما كشف الإعلامي أحمد شوبير، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن الراتب الشهري لحسين عموتة وجهازه الفني بالكامل يبلغ 145 ألف دولار، وهو الرقم الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، نافيًا صحة الأرقام الأكبر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.