تفاصيل إنهاء الأهلي لـ صفقة علي محمود من إنبي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في إتمام اتفاقهم مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، للتعاقد مع علي محمود، لاعب وسط الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال صادق في تصريحات عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:الأهلي اتفق مع إنبي على انتقال علي محمود بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، مقابل 40 مليون جنيه

وأضاف : يتم سداد قيمة الصفقة على دفعتين، بواقع 20 مليون جنيه عند توقيع العقود بشكل رسمي، و20 مليون جنيه أخرى خلال شهر يناير المقبل.

وتابع: يتضمن الاتفاق حصول نادي إنبي على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر خلال فترة تعاقده مع الأهلي.

وأتم : من المنتظر أن يتسلم الأهلي الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب علي محمود خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والمالية بين الناديين.